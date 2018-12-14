Российская модель Виктория Лопырева поделилась новыми подробностями своей беременности. Звезда рассказала о том, как работа помогла ей преодолеть недомогание.

Российская модель Виктория Лопырева поделилась новымиподробностями своей беременности. Звезда рассказала о том, как работа помоглаей преодолеть недомогание.Ведущая узнала о том, что ожидает ребенка во время чемпионатамира по футболу, на котором она работала послом ФИФА. По словам Лопыревой, онатак усиленно трудилась, что у нее совсем не было времени отвлекаться на мысли о своем здоровье."Вместо того чтобы прислушиваться к себе и боятьсятоксикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты былипривычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки... Запомню этот чемпионат нетолько из-за прекрасной игры нашей сборной! Вопрос с токсикозом на повестке днядаже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать", – поделилась она.Виктория отметила, что во время беременности ей пришлосьизменить образ жизни. Она отказался от регулярных занятий в спортзале изаменила их прогулкой на свежем воздухе. Перемены затронули и ее душевное состояние: она стала "спокойнее и мягче". Но сидеть "бездела" Лопырева не может и уже работает над новыми проектами.Имя отца будущего ребенка модель пока не называет. Известно, что мужчина никак не связан с шоу-бизнесом. "Он непубличный человек, далекот шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был нетот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквальнопылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца", – передает ееслова "Комсомольская правда". Ведущая добавила, что свадьбу они пока не планируют,потому что сейчас все их внимание обращено на другое главное событие – рождение первенца.