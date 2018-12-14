Женщина, пытаясь проникнуть в отделение экзаменационной работы, причинила физическую боль сотруднику Госавтоинспекции...

Зеленоградским районным судом города Москвы вынесен приговор в отношении гражданки, применившей насилие в отношении представителя власти.В помещение 3 отделения ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве незаконно пыталась пройти 52-летняя жительница столицы. Государственный инспектор сообщил гражданке о том, что в списках на сдачу экзамена на право управления транспортным средством ее фамилии нет. Женщина, пытаясь проникнуть в отделение экзаменационной работы, причинила физическую боль сотруднику Госавтоинспекции.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Судом города Москвы вынесен приговор в отношении данной гражданки. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ данное наказание признано условным, установлен испытательный срок - 2 года.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81