Об этом предупредили предприниматели, занимающиеся транспортировкой отходов

Об этом предупредили предприниматели, занимающиеся транспортировкой отходовВладимирские предприниматели, занимающиеся транспортировкой отходов, боятся, что 33 региону в следующем году угрожает мусорный коллапс. Главная претензия у бизнесменов к ООО региональному «мусорному» оператору «Владэкотехпрому». Инициативная группа высказала свои опасения и предложения в письме к Владимиру Сипягину.Согласно закону «Об отходах производства и потребления» транспортировщика мусора должны определять с помощью электронных аукционов, которые проводит региональный оператор. «Владэкотехпром», как сообщают предприниматели, намеренно делают все возможное, чтобы аукцион не состоялся. Так, например, предприятие 2 раза выставлял документацию для проведения аукциона, которая была возвращена. В ней было много существенных нарушений.В связи с этим группа бизнесменов просит губернатора срочно провести совещание со всеми региональными компаниями-транспортировщиками отходов, представителями профильных департаментов, журналистами и уполномоченным по защите прав предпринимателей.На совещании они хотят обсудить недостатки территориальной схемы обращения с отходами, которые мешают её реализации. Кроме того, поднимут тему о возможном нарушении закона при составлении аукционной конкурсной документации. Также людей беспокоят невыполнимые условия для транспортировщиков отходов и утверждение тарифов на услуги регионального оператора до проведения аукционов по определению транспортировщиков ТКО.