Злоумышленник при осуществлении перевозки похитил продукцию, принадлежащую компании, и скрылся. Ущерб составил более 2 100 000 рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже косметики.В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратилась представитель одной из фирм. По ее словам, неизвестный при осуществлении перевозки похитил продукцию, принадлежащую компании, и скрылся. Ущерб составил более 2 100 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник, будучи водителем, похитил товар, который перевозил. Местонахождение похищенного устанавливается.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22