Теперь ему грозит либо штраф, либо арест на срок до 6-ти месяцев

Теперь ему грозит либо штраф, либо арест на срок до 6-ти месяцевВ Ковровском районе местного жителя подозревают в использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.10 декабря этого года госавтоинспекторы на стационарном посту ДПС в деревне Сенинские Дворики остановили автомобиль «ВАЗ-211124», за рулём которого находился 35-летний мужчина.Во время проверки документов предъявленные водителем права вызвали у полицейских сомнение в подлинности. Документ изъяли и направили на экспертизу. Результаты показали, что это была подделка.Выяснилось, что летом прошлого года за «пьяное» вождение мужчина был лишен права управления автомобилем на полтора года, а поддельное удостоверение купил в Интернете.Теперь водителю грозит либо штраф, либо арест на срок до 6-ти месяцев.