В
пятницу, 14 декабря, в Подмосковье на базе Корпоративного университета Сбербанка открылся форум молодых законодателей. Одной из основных тем
обсуждений стало развитие цифровой экономики. Тема крайне непростая,
требующая обширных знаний и высокой компетенции. Выступая на открытии площадки, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил особую роль образования в решении новых задач, стоящих перед страной и обществом.
В
пятницу, 14 декабря, в Подмосковье на базе Корпоративного университета Сбербанка открылся форум молодых законодателей. Одной из основных тем
обсуждений стало развитие цифровой экономики. Тема крайне непростая,
требующая обширных знаний и высокой компетенции. Выступая на открытии площадки, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил особую роль образования в решении новых задач, стоящих перед страной и обществом.
Обращаясь к участникам форума, Володин сказал, что любое развитие сопряжено с преодолением
множества вызовов. По словам спикера, новое время ставит новые задачи,
которым необходимо соответствовать.
"Преодолевая эти вызовы, ускоряясь в
развитии, мы будем с вами достигать нового качества государства, нового
качества решения проблем. Это будет другая экономика, другое качество
жизни", – отметил Володин.
В решении актуальных вопросов особое значение приобретает мнение молодежи. Председатель
нижней палаты отметил, что взгляд молодых законодателей крайне важен,
поскольку они могут подмечать то, на что не обращает внимание старшее поколение.
В
своем выступлении спикер Госдумы напомнил о 25-летии Конституции
России. Он подчеркнул, что в начале 1990-х, после распада СССР, законодательство новой России приходилось формировать практически с нуля.
"Вот так же, с нуля, идет формирование законодательства в сфере цифровой экономики", – отметил председатель нижней палаты.
В
деле развития цифровой экономики спикер обратил внимание на
первостепенную важность образования и обучения. По словам Володина,
развивать эту отрасль, да и любые другие направления, без серьезных
знаний невозможно.
Символично,
что форум молодых законодателей проходит на базе Корпоративного
университета Сбербанка. Главный банк страны является одним из лидеров в
реализации проектов цифровой экономики в нашей стране.
Выбор
Корпоративного университета в качестве площадки очевиден, отмечают
эксперты: спикер Госдумы на любой своей должности уделяет серьезное
внимание обучению.
Так, политолог Дмитрий Фетисов
напомнил, что в первые месяцы работы нижней палаты седьмого созыва депутаты
приезжали в Корпоративный университет крупнейшего банка страны, где
общались с приглашенными экспертами, в том числе о цифровой экономике,
криптовалютах и технологии блокчейн.
"Законодатели получили очень обширные знания, что помогло им в дальнейшем разбираться
в этих вещах и с учетом этого эффективнее работать над тематическими
законопроектами", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Повышение
образовательного уровня депутатского корпуса включает в себя и активное
подключение экспертов в разных отраслях при работе над
нормативно-правовыми актами. "Это значительно повысило качество
принимаемых законопроектов. Парламентарии втягиваются в процесс,
получают дополнительные знания, их образовательный уровень повышается.
Сама работа депутата требует разбираться во многих сферах", – отметил
Фетисов.
"Как раз при Володине в Госдуме была сделана ставка на образовательный процесс", – подчеркнул политолог.
Формат
нынешнего форума молодых законодателей будет полезен начинающим
парламентариям, уверен Фетисов. "Учитывая большое количество спикеров, в
том числе главы Минэкономразвития Максима Орешкина и руководителя
ВЦИОМ Валерия Федорова, участники площадки получат очень обширные
знания", – резюмировал аналитик.
Заслуги
Вячеслава Володина в деле повышения образовательного уровня
депутатского корпуса отметил и глава Сбербанка Герман Греф. "Я знаю, что
Вячеслав Викторович очень многое делает для того, чтобы самые
современные технологии были имплементированы в повседневную деятельность
Государственной думы", – сказал руководитель кредитной организации.
Греф подчеркнул, что Сбербанк вместе с нижней палатой тесно
взаимодействуют для развития новейших технологий в России.
Серьезное
экспертное представительство на форуме поможет молодым людям сформулировать свои собственные инициативы, которые затем могут быть
рассмотрены депутатами. "Мы договорились, что ваши предложения
лягут в основу принимаемых решений на уровне законотворчества в
Госдуме", – обратился Вячеслав Володин к начинающим парламентариям.
Те, кто
не попал на форум в этом году, могут не отчаиваться. Площадка,
подчеркнул спикер Госдумы, будет ежегодной. Нижняя палата дает
возможность всем неравнодушным молодым людям выдвинуть свои инициативы и
повлиять на законотворческий процесс.
Главное, чтобы эти идеи были качественными и смогли реально изменить жизнь людей к лучшему.