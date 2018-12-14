В пятницу, 14 декабря, в Подмосковье на базе Корпоративного университета Сбербанка открылся форум молодых законодателей. Одной из основных тем обсуждений стало развитие цифровой экономики. Тема крайне непростая, требующая обширных знаний и высокой компетенции. Выступая на открытии площадки, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил особую роль образования в решении новых задач, стоящих перед страной и обществом.

пятницу, 14 декабря, в Подмосковье на базе Корпоративного университета Сбербанка открылся форум молодых законодателей. Одной из основных темобсуждений стало развитие цифровой экономики. Тема крайне непростая,требующая обширных знаний и высокой компетенции. Выступая на открытии площадки, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил особую роль образования в решении новых задач, стоящих перед страной и обществом.Обращаясь к участникам форума, Володин сказал, что любое развитие сопряжено с преодолениеммножества вызовов. По словам спикера, новое время ставит новые задачи,которым необходимо соответствовать."Преодолевая эти вызовы, ускоряясь вразвитии, мы будем с вами достигать нового качества государства, новогокачества решения проблем. Это будет другая экономика, другое качествожизни", – отметил Володин.В решении актуальных вопросов особое значение приобретает мнение молодежи. Председательнижней палаты отметил, что взгляд молодых законодателей крайне важен,поскольку они могут подмечать то, на что не обращает внимание старшее поколение.своем выступлении спикер Госдумы напомнил о 25-летии КонституцииРоссии. Он подчеркнул, что в начале 1990-х, после распада СССР, законодательство новой России приходилось формировать практически с нуля."Вот так же, с нуля, идет формирование законодательства в сфере цифровой экономики", – отметил председатель нижней палаты.деле развития цифровой экономики спикер обратил внимание напервостепенную важность образования и обучения. По словам Володина,развивать эту отрасль, да и любые другие направления, без серьезныхзнаний невозможно.Символично,что форум молодых законодателей проходит на базе Корпоративногоуниверситета Сбербанка. Главный банк страны является одним из лидеров вреализации проектов цифровой экономики в нашей стране.ВыборКорпоративного университета в качестве площадки очевиден, отмечаютэксперты: спикер Госдумы на любой своей должности уделяет серьезноевнимание обучению.Так, политолог Дмитрий Фетисовнапомнил, что в первые месяцы работы нижней палаты седьмого созыва депутатыприезжали в Корпоративный университет крупнейшего банка страны, гдеобщались с приглашенными экспертами, в том числе о цифровой экономике,криптовалютах и технологии блокчейн."Законодатели получили очень обширные знания, что помогло им в дальнейшем разбиратьсяв этих вещах и с учетом этого эффективнее работать над тематическимизаконопроектами", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Повышениеобразовательного уровня депутатского корпуса включает в себя и активноеподключение экспертов в разных отраслях при работе наднормативно-правовыми актами. "Это значительно повысило качествопринимаемых законопроектов. Парламентарии втягиваются в процесс,получают дополнительные знания, их образовательный уровень повышается.Сама работа депутата требует разбираться во многих сферах", – отметилФетисов."Как раз при Володине в Госдуме была сделана ставка на образовательный процесс", – подчеркнул политолог.Форматнынешнего форума молодых законодателей будет полезен начинающимпарламентариям, уверен Фетисов. "Учитывая большое количество спикеров, втом числе главы Минэкономразвития Максима Орешкина и руководителяВЦИОМ Валерия Федорова, участники площадки получат очень обширныезнания", – резюмировал аналитик.ЗаслугиВячеслава Володина в деле повышения образовательного уровнядепутатского корпуса отметил и глава Сбербанка Герман Греф. "Я знаю, чтоВячеслав Викторович очень многое делает для того, чтобы самыесовременные технологии были имплементированы в повседневную деятельностьГосударственной думы", – сказал руководитель кредитной организации.Греф подчеркнул, что Сбербанк вместе с нижней палатой тесновзаимодействуют для развития новейших технологий в России.Серьезноеэкспертное представительство на форуме поможет молодым людям сформулировать свои собственные инициативы, которые затем могут бытьрассмотрены депутатами. "Мы договорились, что ваши предложениялягут в основу принимаемых решений на уровне законотворчества вГосдуме", – обратился Вячеслав Володин к начинающим парламентариям.Те, ктоне попал на форум в этом году, могут не отчаиваться. Площадка,подчеркнул спикер Госдумы, будет ежегодной. Нижняя палата даетвозможность всем неравнодушным молодым людям выдвинуть свои инициативы иповлиять на законотворческий процесс.Главное, чтобы эти идеи были качественными и смогли реально изменить жизнь людей к лучшему.