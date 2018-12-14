Актриса Дарья Мельникова родила второго ребенка. Радостную новость звезда сериала Папины дочки сообщила своим поклонникам в Instagram.

Актриса Дарья Мельникова родила второго ребенка. Радостнуюновость звезда сериала "Папины дочки" сообщила своим поклонникам в Instagram.Мельникова разместила фотографию, на которой она держитв руках книжку "Мать и дитя". "Нучто, вот уже несколько дней как.... Я читаю книжки по воспитанию!", -написала она. Поклонники сразу догадались, что Дарья уже находится в больнице,и поздравили актрису с пополнением в семье.Отцом ребенка стал ее муж – актер Артур Смольянинов. Парауже воспитывает двухлетнего сына Артура. Имя их первенца стало известно лишь недавно – супруги стараются держать сына подальше от журналистов и не публикуют его фотографии.Слухи о второй беременности звезды появились вавгусте, когда Кристина Асмус опубликовала на своей странице видеозапись, накоторой Мельникова скрывает свой округлившийся живот под объемным чернымплатьем и джинсовой курткой. Беременность затем подтвердили ее коллеги поМосковскому театру имени Ермоловой. С тех пор Дарья перестала скрывать своеинтересное положение.Ранее актриса побывала наблаготворительной барахолке "Делись добром, Москва!". Фотографию смероприятия она разместила на своей странице в Instagram. Подписчики искренне обрадовались, когда увидели округлившийся живот Дарьи.