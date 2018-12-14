Актриса Дарья Мельникова родила второго ребенка. Радостную
новость звезда сериала Папины дочки сообщила своим поклонникам в Instagram.
Актриса Дарья Мельникова родила второго ребенка. Радостную
новость звезда сериала "Папины дочки" сообщила своим поклонникам в Instagram.
Мельникова разместила фотографию, на которой она держит
в руках книжку "Мать и дитя". "Ну
что, вот уже несколько дней как.... Я читаю книжки по воспитанию!", -
написала она. Поклонники сразу догадались, что Дарья уже находится в больнице,
и поздравили актрису с пополнением в семье.
Отцом ребенка стал ее муж – актер Артур Смольянинов. Пара
уже воспитывает двухлетнего сына Артура. Имя их первенца стало известно лишь недавно – супруги стараются держать сына подальше от журналистов и не публикуют его фотографии.
Слухи о второй беременности звезды появились в
августе, когда Кристина Асмус опубликовала на своей странице видеозапись, на
которой Мельникова скрывает свой округлившийся живот под объемным черным
платьем и джинсовой курткой. Беременность затем подтвердили ее коллеги по
Московскому театру имени Ермоловой. С тех пор Дарья перестала скрывать свое
интересное положение.
Ранее актриса побывала на
благотворительной барахолке "Делись добром, Москва!". Фотографию с
мероприятия она разместила на своей странице в Instagram. Подписчики искренне обрадовались, когда увидели округлившийся живот Дарьи.