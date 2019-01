Фото обычного куриного яйца собрало на данный момент больше 26 миллионов лайков в Инстаграме, что стало мировым рекордом за все время существования этой соцсети. Этот снимок побил предыдущий рекорд в 18 миллионов, а в Рунете шутят, что после старта продаж яиц девятками нашлось десятое.

В начале января в "Инстаграме" пользователь, представившийся "британской курицей", призвал побить предыдущий рекорд по лайкам под фото ребенка младенца модели Кайли Дженнер.На снимке было изображено обычное куриное яйцо. То ли повлияло новогоднее настроение интернет-пользователей, то ли им этот снимок показался действительно очень креативным, но факт есть факт: меньше чем за 10 дней фото одинокого яйца собрало больше 26 миллионов лайков (предыдущий рекорд – 18 миллионов).Посмотреть эту публикацию в InstagramLet’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this