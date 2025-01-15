Она не убрала порубочные остатки.

В Москве суд признал нарушения лесного законодательства со стороны компании «Полигон-Сервис» и обязал её очистить участки леса от созданного ей валежника. Об этом рассказали в прокуратуре.Инспекция природоохранной прокуратуры установила, что компания проводила вырубку леса в Заречном лесничестве Владимирской области, но не убрала порубочные остатки на площади 14,6 гектаров. Это увеличило риск лесных пожаров.Несмотря на требования прокуратуры устранить нарушения, компания не предприняла никаких действий. В итоге прокуратура обратилась в суд, который обязал «Полигон-Сервис» завершить очистку до начала пожароопасного сезона 2025 года.