9 146 человек расселили из «авариек» Владимирской области за последние 6 лет. Можно считать, что план перевыполнен, поскольку собирались расселить только 6 300 человек. На мероприятия по

9 146 человек расселили из «авариек» Владимирской области за последние 6 лет. Можно считать, что план перевыполнен, поскольку собирались расселить только 6 300 человек. На мероприятия по расселению потратили 4,9 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона. Больше всего «переселенцев» было в городе Гусь-Хрустальном – 1925 человек. На втором месте находится Александровском районе – там