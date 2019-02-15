Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Корчевникову. Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке и грязных порнокадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.

Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Корчевникову.Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке и грязныхпорнокадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.Когда Тихомирова была студенткой первого курса театральногоучилища, ей предложили поработать моделью. Будущей артистке пообещали контракт с известным зарубежным изданием."Подошел фотограф. Сказал, что он представитель одногоевропейского журнала. Сказал, что отбирает актрис для того, чтобы вбудущем пригласить их на работу в журнале, но на данный момент надопровести кастинг – есть запрос на рекламу нижнего белья", – рассказалаТихомирова в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".Любовь и несколько еесокурсниц согласились пройти кастинг. По словам знаменитости, всевыглядело очень прилично, она и подумать не могла, что их заманивают в ловушку.Фотограф подписал бумаги, гарантирующие, что снимки с проб никогда нигдене появятся. За потраченное время девушкам заплатили по 100 долларов."Единственный момент,о котором они очень просили, – сфотографироваться без белья. Мол, надо понять, есть ли на теле шрамы, и надо понимать, что они работают с чистым материалом. Как-то было подано все очень правильно", -удивилась своей глупости Тихомирова.Звезда впоследствии и думать забыла о снимках.Однако, когда она перешла дорогу очень влиятельной особе, эта фотосессия вновьвсплыла."Открылось годами семью позже, когда у меня были взаимоотношенияс одним прекрасным человеком. Некая женщина была не очень довольна, что у насс ним возникли взаимоотношения – тоже рассчитывала на его благосклонность.Она была гораздо меня старше, занимала приличную должность в этой стране.Должность, которая позволяет открыть двери, которые не открываются", – добавила Любовь.Соперница нашла эти снимки в заграничном агентстве,привезла в Россию и организовала их публикацию в журнале для взрослых. Выпуск,на развороте которого красовалась голая Тихомирова, подкинули ее возлюбленному."Он не выписывал этот журнал – его принесли. Даже закладочкойзаложили. Открывает – а там я. Там все были – Киска и Бабочка, такие девчонки, подбор был, – вспомнила знаменитость. Игорь был очень смущен, узнав, что Любовь обнажилась перед камерой, однако простил ее. Со временем скандал забылся."Это нас не разбросало, и тогда она придумывает еще болеежесткую историю, о которой я узнала спустя десять лет. В то время снимались фильмыэротические, которые выходили на кассетах. Их тихо перепродавали пираты. Нашлиочень похожую на меня девочку, и не знаю, что ей посулили, но она снялась втаком фильме. Кусок из такого фильма был принесен кому нужно", – с горечью отметила знаменитость.Для ее возлюбленного порнокадрыстали последней каплей. Мужчина не стал устраивать сцены ревности и разбираться, он просто исчезиз жизни артистки.Ведущий шоу от рассказа Любови остался подбольшим впечатлением. Борис раскритиковал трусливое поведение Игоря.