Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Корчевникову.
Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке и грязных
порнокадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.
Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Корчевникову.
Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке и грязных
порнокадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.
Когда Тихомирова была студенткой первого курса театрального
училища, ей предложили поработать моделью. Будущей артистке пообещали контракт с известным зарубежным изданием.
"Подошел фотограф. Сказал, что он представитель одного
европейского журнала. Сказал, что отбирает актрис для того, чтобы в
будущем пригласить их на работу в журнале, но на данный момент надо
провести кастинг – есть запрос на рекламу нижнего белья", – рассказала
Тихомирова в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".
Любовь и несколько ее
сокурсниц согласились пройти кастинг. По словам знаменитости, все
выглядело очень прилично, она и подумать не могла, что их заманивают в ловушку.
Фотограф подписал бумаги, гарантирующие, что снимки с проб никогда нигде
не появятся. За потраченное время девушкам заплатили по 100 долларов.
"Единственный момент,
о котором они очень просили, – сфотографироваться без белья. Мол, надо понять, есть ли на теле шрамы, и надо понимать, что они работают с чистым материалом. Как-то было подано все очень правильно", -
удивилась своей глупости Тихомирова.
Звезда впоследствии и думать забыла о снимках.
Однако, когда она перешла дорогу очень влиятельной особе, эта фотосессия вновь
всплыла.
"Открылось годами семью позже, когда у меня были взаимоотношения
с одним прекрасным человеком. Некая женщина была не очень довольна, что у нас
с ним возникли взаимоотношения – тоже рассчитывала на его благосклонность.
Она была гораздо меня старше, занимала приличную должность в этой стране.
Должность, которая позволяет открыть двери, которые не открываются", – добавила Любовь.
Соперница нашла эти снимки в заграничном агентстве,
привезла в Россию и организовала их публикацию в журнале для взрослых. Выпуск,
на развороте которого красовалась голая Тихомирова, подкинули ее возлюбленному.
"Он не выписывал этот журнал – его принесли. Даже закладочкой
заложили. Открывает – а там я. Там все были – Киска и Бабочка, такие девчонки, подбор был, – вспомнила знаменитость. Игорь был очень смущен, узнав, что Любовь обнажилась перед камерой, однако простил ее. Со временем скандал забылся.
"Это нас не разбросало, и тогда она придумывает еще более
жесткую историю, о которой я узнала спустя десять лет. В то время снимались фильмы
эротические, которые выходили на кассетах. Их тихо перепродавали пираты. Нашли
очень похожую на меня девочку, и не знаю, что ей посулили, но она снялась в
таком фильме. Кусок из такого фильма был принесен кому нужно", – с горечью отметила знаменитость.
Для ее возлюбленного порнокадры
стали последней каплей. Мужчина не стал устраивать сцены ревности и разбираться, он просто исчез
из жизни артистки.
Ведущий шоу от рассказа Любови остался под
большим впечатлением. Борис раскритиковал трусливое поведение Игоря.