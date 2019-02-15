Завершился беспрецедентный по продолжительности визит в Россию президента Белоруссии. Александр Лукашенко и Владимир Путин три дня общались в Сочи в разных форматах: играли в хоккей, катались на лыжах, сидели за столом переговоров, сходили в образовательный центр Сириус. До чего же удалось договориться лидерам двух братских государств?

Завершилсябеспрецедентный по продолжительности визит в Россию президента Белоруссии.Александр Лукашенко и Владимир Путин три дня общались в Сочи в разных форматах:играли в хоккей, катались на лыжах, сидели за столом переговоров, сходили вобразовательный центр "Сириус". До чего же удалось договоритьсялидерам двух братских государств?Еслисудить по официальным сообщениям и заявлениям самих президентов, то никакихглобальных договоренностей между Москвой и Минском достигнуто не было. Путин идаже не говорили на тему налогового маневра в нефтяной сфере. А ведьименно он стал катализатором обострения отношений между двумя странами.Занеделю до Нового года два раза прилетал в Москву для бесед сроссийским лидером. Тогда стороны не скрывали, что говорили в основном на темутого самого налогового маневра, из-за которого Белоруссия потеряет в ближайшиегоды несколько миллиардов долларов. Батька торговался до последнего, но осталсянедоволен и в начале января начал фактически шантажировать Москву.Сначалазаявил о какой-то мифической угрозе суверенитету Белоруссии, намекнувна то, что исходить она может откуда угодно, в том числе, и от России. Потомпрезидент решил пойти ва-банк и открыто стал угрожать Москве: мол, если она непоможет ему материально, то потеряет форпост на своих западных границах.Кремле на это заявление отреагировал помощник президента Юрий Ушаков. Онпосоветовал Батьке не нагнетать обстановку и не делать заявлений о том, чтоРоссия угрожает суверенитету Белоруссии.В заочную пикировку свступил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил ему о той помощи,которую Россия оказывает Минску. Речь идет о многочисленных кредитах. Причем,как заявил глава кабмина, Москва готова дажепредоставить отсрочку по их выплате.Послеэтого успокоился, но, тем не менее, начал активные переговоры сЗападом. Там его, как известно, не очень-то принимают, но Батька, похоже, решилиграть на два фронта, подготавливая себе запасной аэродром на случай разрыва сРоссией.Впрочем,после трехдневного общения с Владимиром Путиным все обиды как рукой сняло:сам заговорил об объединении с Россией. И вот в этом его высказываниии кроется тайный смысл всего его визита и ключевой темы переговоров сроссийским лидером:Зачемнам поднимать вопросы суверенитета России и Беларуси? Это икона, это святое. Мыготовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств инародов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться, у наспроблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы на это?Этотвопрос, обращенный к двум братским народам, фактически включает зеленый светдля организации референдумов в России и Белоруссии, на которые можно вынестивсего один, вполне очевидный вопрос о превращении Союзного государства вгосударство единое – с общей границей, с единой валютой и одним центромуправления.Захотятли граждане двух славянских стран снова жить одной семьей – вопрос далеконеоднозначный. Но, похоже, , наконец, прочувствовал, чтозначит для него Россия и ее люди. Ведь сам он родился в СССР и кому, как не емусамому, знать силу сплоченности и душевного подъема граждан той великой страны.