Завершился
беспрецедентный по продолжительности визит в Россию президента Белоруссии.
Александр Лукашенко и Владимир Путин три дня общались в Сочи в разных форматах:
играли в хоккей, катались на лыжах, сидели за столом переговоров, сходили в
образовательный центр Сириус. До чего же удалось договориться
лидерам двух братских государств?
Завершился
беспрецедентный по продолжительности визит в Россию президента Белоруссии.
Александр Лукашенко и Владимир Путин три дня общались в Сочи в разных форматах:
играли в хоккей, катались на лыжах, сидели за столом переговоров, сходили в
образовательный центр "Сириус". До чего же удалось договориться
лидерам двух братских государств?
Если
судить по официальным сообщениям и заявлениям самих президентов, то никаких
глобальных договоренностей между Москвой и Минском достигнуто не было. Путин и
даже не говорили на тему налогового маневра в нефтяной сфере. А ведь
именно он стал катализатором обострения отношений между двумя странами.
За
неделю до Нового года два раза прилетал в Москву для бесед с
российским лидером. Тогда стороны не скрывали, что говорили в основном на тему
того самого налогового маневра, из-за которого Белоруссия потеряет в ближайшие
годы несколько миллиардов долларов. Батька торговался до последнего, но остался
недоволен и в начале января начал фактически шантажировать Москву.
Сначала
заявил о какой-то мифической угрозе суверенитету Белоруссии, намекнув
на то, что исходить она может откуда угодно, в том числе, и от России. Потом
президент решил пойти ва-банк и открыто стал угрожать Москве: мол, если она не
поможет ему материально, то потеряет форпост на своих западных границах.
В
Кремле на это заявление отреагировал помощник президента Юрий Ушаков. Он
посоветовал Батьке не нагнетать обстановку и не делать заявлений о том, что
Россия угрожает суверенитету Белоруссии.
В заочную пикировку с
вступил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил ему о той помощи,
которую Россия оказывает Минску. Речь идет о многочисленных кредитах. Причем,
как заявил глава кабмина, Москва готова даже
предоставить отсрочку по их выплате.
После
этого успокоился, но, тем не менее, начал активные переговоры с
Западом. Там его, как известно, не очень-то принимают, но Батька, похоже, решил
играть на два фронта, подготавливая себе запасной аэродром на случай разрыва с
Россией.
Впрочем,
после трехдневного общения с Владимиром Путиным все обиды как рукой сняло:
сам заговорил об объединении с Россией. И вот в этом его высказывании
и кроется тайный смысл всего его визита и ключевой темы переговоров с
российским лидером:
Зачем
нам поднимать вопросы суверенитета России и Беларуси? Это икона, это святое. Мы
готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и
народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас
проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы на это?
Этот
вопрос, обращенный к двум братским народам, фактически включает зеленый свет
для организации референдумов в России и Белоруссии, на которые можно вынести
всего один, вполне очевидный вопрос о превращении Союзного государства в
государство единое – с общей границей, с единой валютой и одним центром
управления.
Захотят
ли граждане двух славянских стран снова жить одной семьей – вопрос далеко
неоднозначный. Но, похоже, , наконец, прочувствовал, что
значит для него Россия и ее люди. Ведь сам он родился в СССР и кому, как не ему
самому, знать силу сплоченности и душевного подъема граждан той великой страны.