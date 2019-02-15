Продажи носимых умных гаджетов в России выросли за год втрое. В денежном выражении рынок вырос на 130% до 17 млрд рублей. Подробности – в программе Вести.net.

Продажи носимых "умных" гаджетов в России выросли за год втрое. Издание "Ведомости" ссылаясь на данные сети "Связной-Евросеть" пишет, что продажи той самой носимой электроники в нашей стране подросли. Если точнее в прошлом году в России было реализовано 2,5 млн трекеров "умных" часов и прочих подобных устройств.В денежном выражении рынок вырос на 130% до 17 млрд рублей. Быстрее всех в сегменте росли продажи фитнес-трекеров. Их в России и прошлом году было продано 1,3 млн устройств почти на 3 млрд рублей, что в три раза больше чем в 2017 году. Продажи "умных" часов выросли в 2,5 раза, а в денежном выражении это почти 13 млрд рублей. Подробности – в программе 33Live.Runet.