Популярная американская певица похвасталась новой татуировкой на своей странице в Instagram. Пользователи заметили, что Леди Гага сделала серьезную ошибку в изображении.

Популярная американскаяпевица похвасталась новой татуировкой на своей странице в Instagram. Пользователи заметили, что Леди Гага сделала серьезную ошибку в изображении.На фотографии, опубликованной в минувший четверг, можно разглядетьимя исполнительницы, записанное на нотном стане четырьмя нотами "соль"-"ля"-"соль"-"ля",что на английском означает G-A-G-A. Поклонники обратили внимание, что изображение содержало четыре горизонтальных линии вместо пяти. Один из подписчиков указал звезде на ошибку.призналась, что это был "пьяныймузыкальный кризис". "Конечно, я учила музыкальную теорию. Вот что происходит,когда ты пьешь и одновременно делаешь тату", – написала певица с иронией.Спустя некоторое время звезда разместила снимок, на котором показалауже исправленную татуировку. "Музыкальный кризис завершился. Из-за большогоколичества бокалов текилы я забыла добавить пятую линию. Вот это уже другое дело",– поделилась исполнительница.Напомним, несколько дней назад посетила вечеринку в честь музыкальной премии "Грэмми", где в очередной раз привлекла внимание публики откровенным нарядом. 32-летняя знаменитость появилась перед фотографами в комплекте черного кружевного белья и колготках в сеточку. Дерзкий образ она дополнила пиджаком с блестками.