Дождались. Жителям деревни Травинино Судогодского района наконец-то провели газ. Региональный Газпром сообщает о завершении строительно-монтажных работ газопровода высокого давления, протяженностью почти 5 километров. Голубое топливо провели местным жителям в рамках региональной программы. Теперь 52 домовладения смогут отказаться от газовых баллонов и традиционных печей.

15.03.2018Дождались. Жителям деревни Травинино Судогодского района наконец-то провели газ. Региональный Газпром сообщает о завершении строительно-монтажных работ газопровода высокого давления, протяженностью почти 5 километров. Голубое топливо провели местным жителям в рамках региональной программы. Теперь 52 домовладения смогут отказаться от газовых баллонов и традиционных печей. Кроме того, появилась техническая возможность газификации ещё 3 ближайших деревень и села ЗаЯстребье.Метки: общество, газ, Газпром, деревни, село, баллоны, ЗаЯстребье, жители