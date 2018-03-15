Игорем Руденей

14 марта состоялся рабочий визит президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в Тверь, в ходе которого глава ВТБ встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Во встрече также принял участие президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.Одной из главных тем встречи стало развитие филиальной сети «Почта Банка». Сейчас «Почта Банк» присутствует в 47 населенных пунктах Тверской области, включая поселки с населением меньше тысячи человек. В этом году число населенных пунктов, где работает «Почта Банк» в Тверской области, достигнет 62. Таким образом, банковские услуги станут доступны в самых отдаленных районах.На встрече также обсуждалось развитие кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) и выдачи ипотеки в регионе. В 2017 году объем выдачи ипотечных кредитов ВТБ в Тверской области составил 1,3 млрд рублей, в этом году банк планирует увеличить этот показатель в 1,5 раза – до 2 млрд рублей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия смогут более полутора тысяч семей.За прошлый год банк нарастил объем кредитного портфеля МСБ на 28% до 5,1 млрд рублей. Количество клиентов выросло на 14%.На встрече обсуждалось сотрудничества банка и правительства региона в рамках поддержки значимых инфраструктурных проектов. Банк подтвердил, что рассмотрит возможность участия в реконструкции стадиона «Центральный». Также стороны обсудили развитие в Тверской области проекта банка ВТБ «Мир без слез», в рамках которого в детские больницы поставляется современное медицинское оборудование.Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил: «Банк ВТБ является стратегическим партнером Правительства Тверской области. В прошлом году мы подписали соглашение, основные направления которого успешно реализуются, в том числе в части увеличения кредитования малого и среднего бизнеса. Рассчитываем, что наше сотрудничество будет развиваться, и банк ВТБ примет участие в реализации крупных инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на территории Тверской области».