Москва прощается с великим актером. Тысячи людей пришли в МХТ, несмотря на снегопад.

Москва прощается с великим актером. Тысячи людей пришли в МХТ, несмотря на снегопад.На основной сцене Московского Художественного Театра имени Чехова началась церемония прощания с Олегом Табаковым. На протяжении восемнадцати сезонов он являлся здесь худруком, а последние годы занимал еще и пост директора.Коллеги артиста, работники театра и просто поклонники великого русского актера стали занимать очередь с семи утра, хотя начало гражданской панихиды было запланировано только на 9 часов.Надо заметить, что обычно траурные церемонии начинаются в 11, но сегодня всем очевидно, что желающих поклониться Табакову будет много. Поэтому гражданская панихида открылась раньше и продлится четыре часа.Для охраны порядка предприняты серьезные меры безопасности. Попасть в Камергерский переулок, где находится Художественный театр, можно только через металлодетекторы и с обязательным предъявлением сумок к досмотру. Эти сделано в том числе и для того, чтобы избежать провокаций и дебошей, которые грозили устроить православные активисты.Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.