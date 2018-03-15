Появилась запись
с камеры видеонаблюдения, на которую попал автомобиль экс-разведчика Сергея
Скрипаля. Предположительно, запечатленные события происходят за полчаса до
того, как их с дочерью обнаружат без сознания на скамейке в парке.
Появилась запись
с камеры видеонаблюдения, на которую попал автомобиль экс-разведчика Сергея
Скрипаля. Предположительно, запечатленные события происходят за полчаса до
того, как их с дочерью обнаружат без сознания на скамейке в парке.
По некоторым данным, кадры сняты камерой у бара Devizes Inn. Также на записи виден пятидверный
автомобиль BMW третьей серии.
На данный момент следствие приблизительно восстановило картину перемещений Скрипаля и его дочери. В 13:40 они поехали с парковки в паб The Mill, оттуда сразу направились в ресторан Zizzi, где пробыли с 14:40 до 15:35. Примерно в 15:47 их машина проехала под камерой Devizes Inn. В 16:15 случайные прохожие обнаружили Сергея и Юлию Скрипалей в парке без сознания. У следствия пока нет данных, что происходило с 13:00 до 13:40. Когда экс-шпион сел в машину на парковке, Юлия, предположительно, уже была в салоне.
Как пишет издание Daily Mail, позже за ним
проедет красный Ford Fiesta. По одной из версий, яд
распылили на ручку двери машины. Как сообщают английские власти, это был
разработанный советскими учеными "Новичок" – вещество, которое не оставляет
шансов на выздоровление.
Теория, что Скрипали отравились ядом именно в машине, активно раскручивается в прессе. Как известно, эксперты исследовали место на парковке, где стоял BMW. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Сам эвакуатор военные и полиция оградили в другом городе – его тоже исследуют.
Ранее сообщалось, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.