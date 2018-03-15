Появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал автомобиль экс-разведчика Сергея Скрипаля. Предположительно, запечатленные события происходят за полчаса до того, как их с дочерью обнаружат без сознания на скамейке в парке.

Появилась записьс камеры видеонаблюдения, на которую попал автомобиль экс-разведчика СергеяСкрипаля. Предположительно, запечатленные события происходят за полчаса дотого, как их с дочерью обнаружат без сознания на скамейке в парке.По некоторым данным, кадры сняты камерой у бара Devizes Inn. Также на записи виден пятидверныйавтомобиль BMW третьей серии.На данный момент следствие приблизительно восстановило картину перемещений Скрипаля и его дочери. В 13:40 они поехали с парковки в паб The Mill, оттуда сразу направились в ресторан Zizzi, где пробыли с 14:40 до 15:35. Примерно в 15:47 их машина проехала под камерой Devizes Inn. В 16:15 случайные прохожие обнаружили Сергея и Юлию Скрипалей в парке без сознания. У следствия пока нет данных, что происходило с 13:00 до 13:40. Когда экс-шпион сел в машину на парковке, Юлия, предположительно, уже была в салоне.Как пишет издание Daily Mail, позже за нимпроедет красный Ford Fiesta. По одной из версий, ядраспылили на ручку двери машины. Как сообщают английские власти, это былразработанный советскими учеными "Новичок" – вещество, которое не оставляетшансов на выздоровление.Теория, что Скрипали отравились ядом именно в машине, активно раскручивается в прессе. Как известно, эксперты исследовали место на парковке, где стоял BMW. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Сам эвакуатор военные и полиция оградили в другом городе – его тоже исследуют.Ранее сообщалось, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.