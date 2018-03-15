У двоих молодых людей при личном досмотре было обнаружено около 85 граммов амфетамина, а при обысках по местам жительства - свыше 100 граммов амфетамина, гашиша и ЛСД...

Следствием ОМВД России по району Крылатское возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт психотропных веществ.Сотрудники наряда вневедомственной охраны задержали на улице Крылатские холмы 22-летних молодых людей. В ходе личного досмотра у них были обнаружены полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является психотропным средством – амфетамином, общей массой около 85 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В ходе дальнейшей работы с задержанными при обыске по месту жительства молодых людей по адресам на Бобруйской улице и на Осеннем бульваре сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД обнаружили у подозреваемых полиэтиленовые пакеты со свертками с веществом неизвестного происхождения.Проведенное исследование установило, что изъятое является наркотическим средством – амфетамином, массой около 36 грамм, гашишем, массой около 60 граммов и 6 отрезков с маркировкой ЛСД, общей массой примерно 15 граммов. Как выяснилось, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта. Злоумышленники осуществляли закладки в тайники пакетов с наркотическими веществами, таким образом, распространяя наркотические вещества по всему округу.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93