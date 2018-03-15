Угрожая ножом работнику пиццерии, злоумышленники потребовали передать им находившиеся в кассе денежные средства...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ВАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на пиццерию», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Перово с заявлением о разбойном нападении обратился директор одной из пиццерий. По его словам, неизвестные в масках ворвались в помещение ресторана, расположенного на 3-й Владимирской улице. Угрожая ножом работнику пиццерии, злоумышленники потребовали передать им находившиеся в кассе денежные средства. Однако мужчина не открыл кассу и нападавшие скрылись.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в г. Нальчике задержали подозреваемых - 27-летнего и 23-летнего неработающих приезжих.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73