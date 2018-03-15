Участниками церемонии станут Губернатор Светлана Орлова, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, руководители и лучшие спортсмены Александровского района.
Сегодня в Александрове состоится открытие ледовой арены «Рекорд» физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Участниками церемонии станут Губернатор Светлана Орлова
, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, руководители и лучшие спортсмены Александровского района. Среди них - двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Данилова, рекордсмен мира в супертяжелом весе по тяжелой атлетике Алексей Ловчев, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Амбако Вачадзе, чемпионка Европы по легкой атлетике Ирина Давыдова, чемпионка Европы по спортивной ходьбе Екатерина Шагова, обладатель Кубка Мира по самбо, призер чемпионата Европы и абсолютный чемпион России по самбо Константин Ратько.
Новый крытый каток «Рекорд» предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также для массового катания на коньках. Спортивный объект вводится в эксплуатацию досрочно, на его строительство из бюджетов разных уровней было направлено более 310 млн. рублей.