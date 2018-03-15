В Якутске выпали необычные осадки. Самолет Ан-12 при взлете потерял створку люка и продолжил полет, в результате чего с неба посыпался особо ценный груз - слитки золота и бриллианты. Фотографию со взлетной полосы публикует Telegram-канал 112.

В Якутске выпали необычные осадки. Самолет Ан-12 при взлете потерял створку люка и продолжил полет, в результате чего с неба посыпался особо ценный груз - слитки золота и бриллианты. Фотографию со взлетной полосы публикует Telegram-канал 112.Как сообщает, пресс-служба аэропорта Якутска объяснила, что во время взлета у грузового самолета авиакомпании Нимбус воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. В результате самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.По данным канала 112, во время инцидента на борту находилось около 10 тонн слитков золота и платины, часть которых рассыпалась по взлетной полосе. Кроме того, как отмечает YakutiaMedia, самолет мог перевозить и бриллианты.В настоящее время территория вокруг летного поля оцеплена, полиция обыскивает прохожих и водителей в районе аэропорта. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины инцидента. Отмечается, что к полету воздушное судно готовили техники, которые входят в состав экипажа.