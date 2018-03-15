Сообщение певицы Елены Темниковой о том, будто Ольга Бузова сломала дверь, получило продолжение. Эксперт высказал уверенность, что две артистки борются за трон Аллы Пугачевой.

Сообщение певицы Елены Темниковой о том, будто Ольга Бузова сломала дверь, получило продолжение. Эксперт высказал уверенность, что две артистки борются за трон Аллы Пугачевой.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказал убеждение, что шумиха вокруг Ольги Бузовой и Елены Темниковой неспроста. Якобы обе пользуются любым способом для достижения популярности."Вот оно, молодое поколение шоу-бизнеса. Жесткая борьба "принцесс" за трон Пугачевой. Кто же на нем воцарится в будущем: Бузова или Темникова? Вроде, выглядит забавно на первый взгляд, но именно в подобном ключе будут развиваться события в шоу-бизнесе", – убежденно заявил эксперт.Далее Манукян привел весьма необычное сравнение. "Раньше нашими кумирами были Сенчина и Толкунова, и сколько в этом было чистоты. А теперь время вот таких новых кумиров у молодежи. О. времена, о, нравы..." – заключил специалист.Напомним, в Сети получило распространение видео, снятое певицей Еленой Темниковой в Оренбурге, куда та прибыла буквально следом за Ольгой Бузовой, давшей в городе концерт. Темникова сняларазбитую дверь. "Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет. Ну местные сказали. Мы уже в гримерке..." – сообщила Темникова.Реакция широких масс оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики высказали мнение, что Елена Темникова просто пиарится на имени более удачливой Ольги Бузовой. Другие обрушились на поющую ведущую с критикой. Третьи высказали предположение, что Бузова не совсем здорова и просто борется со стрессом.