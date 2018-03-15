Голосовой помощник Алиса, разработанный российским поисковиком Яндекс, теперь не требует установки дополнительного приложения на компьютерах с Windows. Сервис поселился внутри Яндекс.Браузера.

Голосовой помощник "Алиса", разработанный российским поисковиком "Яндекс", теперь не требует установки дополнительного приложения на компьютерах с Windows. Сервис поселился внутри "Яндекс.Браузера".Об этом сообщается в официальном блоге поисковика. "Алиса" в настольной браузерной версии умеет все то же, что и в мобильной — открывать популярные сайты, отвечать на простые запросы о погоде или пробках, имитировать живой диалог, играть в игры ("Города", "Верю — не верю" и т.п.) и пытается шутить. Ранее "помощница" была доступна пользователям Windows только в качестве отдельного приложения, который компания в дальнейшем развивать не планирует.Но этим возможности помощницы, встроенной в "Яндекс.Браузер", не ограничиваются. "Алиса" умеет управлять не только браузером — например, по голосовой команде восстанавливать последнюю закрытую вкладку или очистить историю просмотров, но и самим компьютером: регулировать громкость аудиосистемы, запускать приложения вроде Word или калькулятора, открывать определенные разделы настроек системы (например, настройки экрана). Ассистент также может выключить компьютер.Как сообщает издание vc.ru со ссылкой на представителей "Яндекса", "Алисой" ежедневно пользуются несколько миллионов человек. Встраивание в браузер может увеличить этот показатель: по данным поисковика, его программу для просмотра сайтов ежедневно используют в среднем 18 миллионов человек, 8 миллионов из них — это аудитория мобильной версии.Интересно, удастся ли российскому поисковику договориться с Microsoft о дальнейшей интеграции "Алисы" в Windows в качестве голосового ассистента по умолчанию — без необходимости устанавливать "Яндекс.Браузер". Учитывая, что Microsoft который год никак не обучит свою Cortana русскому, при этом еще в 2015-м встроила "Яндекс" в свою операционную систему, сценарий не кажется таким уж фантастическим.