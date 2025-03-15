Энергетики устраняют локальные обрывы ЛЭП.

Порывы ветра вечером 14 марта и ночью 15 марта во Владимирской области достигали 23 метров в секунду. Однако массовых отключений электроэнергии в регионе удалось избежать. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация.Сейчас энергетики устраняют локальные нарушения. Однако продолжает действовать режим повышенной готовности.Владимирцев призывают во время непогода не ставить под проводами линий электропередач машины, не складировать пиломатериалы и другие предметы.При обнаружении оборванных проводов не надо приближаться к ним. Следует сразу сообщить об обрыве в энергокомпанию или МЧС.Напомним, во Владимире в 2024 году спасатели