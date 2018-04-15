Франция, США и Великобритания передали в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии. Обострение ситуации в Арабской Республике накануне уже обсудили в ООН. Совбез отклонил резолюцию России, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Какие заявления звучали на встрече?

Франция, США и Великобритания передали в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии. Авторы документа требуют осудить пока еще недоказанное применение химического оружия в городе Дума, а также создать независимый механизм расследования таких инцидентов. Обострение ситуации в Арабской Республике накануне уже обсудили в ООН. Совбез отклонил резолюцию России, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Какие заявления звучали на встрече?Резолюция отклонена, но России, очевидно, было важно поднять обсуждение атаки на Сирию в Совбезе. Российский постпред в ООН Василий Небензя заявляет: это было грубым нарушением международного права.Но представители стран, участвующих в ракетном нападении, и не спорили, что с ООН консультироваться не собирались. Американский посол Никки Хейли и вовсе начала угрожать новыми атаками.В это время в Пентагоне журналисты допытывались, почему США и после ракетного нападения не предъявляют доказательств того, что сирийские власти совершили химическую атаку. Ответа нет.При этом именно ракетный обстрел США, Франции и Британии, как оказалось, не позволил инспекторам ОЗХО вовремя приехать в Дамаск. Лишь в субботу они смогли приступить к работе. Более того: в расследовании хотела принять участие и Франция, но почему-то вместо инспекторов в итоге направила в Сирию военные самолеты.