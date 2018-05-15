Виталина Цымбалюк-Романовская вновь стала героем передачи Пусть говорят Первого канала. Экс-жена Армена Борисовича Джигарханяна ответила на нападки экспертов и гостей. Дискуссия завершилась слезами пианистки.

Виталина Цымбалюк-Романовская вновь стала героем передачи "Пустьговорят" Первого канала. Экс-жена Армена Борисовича Джигарханяна ответила на нападки экспертови гостей. Дискуссия завершилась слезами пианистки.Не теряя улыбки, Виталина в очередной раз рассказывала зрителям отом, что ее любовь к Джигарханяну была настоящей, помыслы ее чисты, а всепоступки праведны. Цимбалюк-Романовская как-то нервно скалилась присутствующим. Ухмылка не сходила с еелица, когда ее пыталась пристыдить народная артистка России Тамара Семина, и втот момент, когда заведующий труппой Вячеслав Дьяченко вспоминал ее прегрешенияна месте генерального директора театра Армена Борисовича она тоже не терялалица.Казалось, ничего не может вывести ушлую барышню изравновесия, пока речь не зашла о тяжелом состоянии здоровья ее экс-супруга. Корреспондентытелешоу засняли Джигарханяна, который с трудом покидал салон автомобиля.Метр явно не мог идтибез посторонней помощи: одной рукой он опирался на трость, за другую егоподдерживал сопровождающий. Еле-еле перебирая ногами, сгорбленный актер поднималсяпо ступенькам."Изверги, просто изверги" – вскрикнула, увидев эти кадрыВиталина. "Вам не стыдно", – обратилась она к Вячеславу Дьяченко и рыдаявыбежала из студии. За кулисами она немного успокоилась и вернулась взятьслово."Вы помните Армена Борисовича на его дне рождении, когда ябыла в театре директором?", – сквозь слезы прокричала Цымбалюк-Романовская. "Сейчасвы будете молчать, у вас кроме благодарности ко мне сейчас ничего не может быть",– пыталась заткнуть критиков пианистка.Плачущей Виталине не поверила Тамара Семина, она отметила,что пианистка обладает незаурядными криминальными способностями. Взбешеннаяобвинениями Виталина, вскочила с места и направилась к пожилой артистке. "Высейчас отсюда уйдете", – пригрозила Цымбалюк-Романовская.Путь разъяреннойЦымбалюк-Романовской преградила журналистка Юлия Норкина,она несколько раз толкнула пианистку в сторону. В перепалку пришлось вмешаться Дмитрию Борисову. Женщин разняли, а телеведущий поспешил закончить эфир.