Ученые из Института здравоохранения Норвегии провели исследование влияния употребления кофе беременными женщинами. Оказалось, что напиток и другие кофеиносодержащие продукты опасны для будущего потомства.

Ученые из Институтаздравоохранения Норвегии провели исследование влияния употребления кофебеременными женщинами. Оказалось, что напиток и другие кофеиносодержащие продуктыопасны для будущего потомства.Специалисты изучили образ жизни 50 тысяч молодых рожавших женщин. Они узнавали, сколько кофе выпивали респонденткиво время беременности, и был ли лишний вес у их детей в возрасте до восьми лет.Медики осматривали детей, когда им исполнялось по три, пять ивосемь лет. Выяснилось, что существует зависимость веса ребенка от количествапотребляемого его мамой во время беременности кофе и других насыщенных кофеиномпродуктов.Ученые пришли к выводу, что чем больше в рационе беременных было кофе,тем опаснее для их детей ожирение в раннем возрасте, сообщает издание BMJ Open.Норвежские эксперты предупреждают, что несмотря на то, что в последнее времяученые приводят много доводов о пользе кофе, все должно быть в меру.Ранее австралийскиеученые из Института Бейкера исследовали связь между кофеином и нарушениямисердечного ритма. Оказалось, что частое употребление кофе не опасно для сердцаи даже может снизить частоту аритмии.Повышенному рискуподвергались лишь пациенты, которые выпивали по десять чашек кофе в день. Пословам медиков, средняя безопасная дневная доза кофеина – 300 миллиграммов.