Ученые из Института
здравоохранения Норвегии провели исследование влияния употребления кофе
беременными женщинами. Оказалось, что напиток и другие кофеиносодержащие продукты
опасны для будущего потомства.
Ученые из Института
здравоохранения Норвегии провели исследование влияния употребления кофе
беременными женщинами. Оказалось, что напиток и другие кофеиносодержащие продукты
опасны для будущего потомства.
Специалисты изучили образ жизни 50 тысяч молодых рожавших женщин. Они узнавали, сколько кофе выпивали респондентки
во время беременности, и был ли лишний вес у их детей в возрасте до восьми лет.
Медики осматривали детей, когда им исполнялось по три, пять и
восемь лет. Выяснилось, что существует зависимость веса ребенка от количества
потребляемого его мамой во время беременности кофе и других насыщенных кофеином
продуктов.
Ученые пришли к выводу, что чем больше в рационе беременных было кофе,
тем опаснее для их детей ожирение в раннем возрасте, сообщает издание BMJ Open.
Норвежские эксперты предупреждают, что несмотря на то, что в последнее время
ученые приводят много доводов о пользе кофе, все должно быть в меру.
Ранее австралийские
ученые из Института Бейкера исследовали связь между кофеином и нарушениями
сердечного ритма. Оказалось, что частое употребление кофе не опасно для сердца
и даже может снизить частоту аритмии.
Повышенному риску
подвергались лишь пациенты, которые выпивали по десять чашек кофе в день. По
словам медиков, средняя безопасная дневная доза кофеина – 300 миллиграммов.