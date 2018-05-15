Как сообщили «Известиям» в Минобороны, ведомство готовит соответствующие поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Военнослужащих-контрактников обяжут ежегодно проходить тест на наркотики. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, ведомство готовит соответствующие поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих». В соответствии с новыми требованиями, зависимых будут выявлять во время плановой диспансеризации, при подписании контракта, назначении на новую должность и перед боевым дежурством. При этом контрактники не смогут отказаться от обследования - уклонение грозит досрочным увольнением без выплаты выходного пособия. В случае положительного результата, военнослужащим позволят пройти повторную проверку, чтобы исключить диагностическую ошибку.