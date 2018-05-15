Изъятые предметы являются автоматом Калашникова, винтовкой «Маузер», пистолетом «Вальтер» и относятся к огнестрельному нарезному оружию...

Отделением дознания ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по факту хранения оружия и боеприпасов.В ходе проведения обыска в квартире 42-летнего москвича сотрудники полиции изъяли предметы, похожие на огнестрельное оружие, и 120 патронов.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые предметы являются автоматом Калашникова, винтовкой «Маузер», пистолетом «Вальтер» и относятся к огнестрельному нарезному оружию. Автомат не пригоден для стрельбы ввиду отсутствия затвора.Изъятые патроны являются штатными боеприпасами к ручному нарезному огнестрельному оружию различных калибров, штатными боеприпасами для военного огнестрельного оружия иностранного производства, патронами травматического действия.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, хранение, сбыт, перевозка или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56