У подозреваемых было обнаружено и изъято 110 прозрачных полиэтиленовых пакетов с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 300 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт психотропных веществ.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Варшавском шоссе задержали двоих молодых людей в возрасте 20 и 21 года, подозреваемых в покушении на сбыт психотропных веществ.У подозреваемых было обнаружено и изъято 110 прозрачных полиэтиленовых пакетов с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 300 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое в своем составе содержит психотропное вещество - амфетамин. Оно предназначалось для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22