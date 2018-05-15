Гуляют всей улицей. Накануне Дня Победы свой праздник отметили жители улицы победителей. Такое название в народе получила улица Совхозная. После Великой Отечественной войны её строили фронтовики. Их дома, по сути, стали музеями под открытым небом.

Гуляют всей улицей. Накануне Дня Победы свой праздник отметили жители улицы победителей. Такое название в народе получила улица Совхозная. После Великой Отечественной войны её строили фронтовики. Их дома, по сути, стали музеями под открытым небом.(ул. Совхозная)Гордость жителей 8 дома - эта памятная табличка: "Построено фронтовиком". В 50-х своими руками родовое гнездо для детей отстроил разведчик Лисов. Сейчас под одной крышей здесь живут 5 поколений: от дочки до праправнуков ветерана. Главная реликвия дома - фронтовая газета 1942 года. Здесь рассказано как 11 человек во главе со старшим сержантом Лисовым совершили подвиг - захватили в плен фашистского офицера.Ирина Фёдорова, житель улицы Совхозная: "Он со своим взводом отвлекли фашистов, взяли "языка", и привели его. Он дал ценные сведения о том, где расположены их ценные фашистские точки какие-то. И получил за это медаль "За боевые заслуги".На этой улице у каждого дома своя история. В народе Совхозную давно прозвали "улицей победителей". 33 дома здесь выстроили фронтовики уже после войны. Строительство началось в 1952 году. Начинать новую мирную жизнь фронтовики приехали во Владимир со всех концов Союза.Юрий Никитин, писатель-краевед, житель улицы Совхозная: "Всем фронтовикам было положено жильё. Но его и в городе-то не хватало. Поэтому фронтовикам предложили: здесь были пустыри, возьмёте землю, дадим ссуду, будете строить. Отчаянные ребята взяли землю, это была земля совхоза "Вышки", поэтому и улица Совхозная".Сегодняшний праздник улицы уже 10 по счёту. В гости приглашают всех владимирцев. Встречают песнями, кормят полевой кухней и рассказывают о подвигах. Юнармейцы принимают здесь присягу, а власти города и области возлагают цветы к памятнику фронтовикам.Михаил Колков, вице-губернатор области: "Атмосферу в стране делают не только большие парады или многомиллионные марши. Атмосферу создают и вот такие домашне-соседские праздники. Которые открыты для людей, открыты для мира".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Каждый дом несёт свою определённую память. А память - это очень важно для наших детей, для подростков, потому что без этого невозможно".Участников боёв здесь уже не осталось. Но живы их вдовы. Правда силы ходить есть только у Татьяны Илларионовны. Вместе со всеми она возлагает к монументу цветы в память о соседях. Труженица тыла и вдова ветерана и сегодня живет в самом первом доме на Совхозной.Татьяна Арефьева, труженица тыла, житель улицы Совхозная: "Мы начали строить в мае, а октябрьские праздники уже справляли в новом доме. Кругом шлак, пахнет цементом, а мы всё-таки веселимся, поём и пляшем".Уже завтра жители этой улицы встанут в ряды "Бессмертного полка". Подвиг своих предков здесь помнят и чтут все.