Открытие Крымского моста произвело на Украине эффект разорвавшейся бомбы. Три года чиновники, политики и националисты пудрили мозги своим согражданам, утверждая, что никакого моста в природе не существует. И вот сегодня по нему проехала первая автомобильная колонна; во главе ее шел КамАЗ, за рулем которого сидел российский президент Владимир Путин.

Открытие Крымского моста произвело на Украине эффектразорвавшейся бомбы. Три года чиновники, политики и националисты пудрили мозги своимсогражданам, утверждая, что никакого моста в природе не существует. И вотсегодня по нему проехала первая автомобильная колонна; во главе ее шел КамАЗ,за рулем которого сидел российский президент Владимир Путин.Это стало возможным всего за какие-то три года: российскиминженерам и строителям удалось возвести самый длинный мост в Европе – 19километров гладкой, как стекло автомобильной дороги. Всего 16 минут в пути ивот он Крым – солнечные пляжи, гостеприимные жители, экскурсии и развлечения налюбой вкус; здесь есть все для комфортного отдыха на отечественном курорте.Открытие моста в самом начале летнего сезона стало подарком для десятков тысячроссиян, собравшихся провести свой отпуск в республике.Через год с небольшим по мосту откроется железнодорожное движениеи тогда добраться до Крыма можно будет еще и на поезде. Паромная переправачерез Керченский пролив, регулярно закрывавшаяся в непогоду, уходит в прошлое.Больше не нужно стоять в многокилометровых очередях, ожидая парома и думаю – а черезсколько часов он придет.Удивительно, но Украина за 20 с лишним лет независимости не смоглавозвести себе такой мост и даже не заикалась о совместном с Россией проектестроительства. Все деньги, наверное, ушли на борьбу с ветряными мельницамироссийской пропаганды, в которой Киев обвиняет Москву каждый день и даже занесколько часов до открытия Крымского моста спецслужбы задержали журналиста агентстваРИА Новости и пришли с обысками к нему домой и в офис этого СМИ.Но омрачить грандиозное событие, как ни старались в Киеве,не получилось. Президент Путин ловко взобрался в кабину КамАЗа, сказал гагаринское"Поехали!" и включил первую передачу. Теперь Крымский мост можносчитать официально открытым.Занятно, но Украина подготовила свой ответ Путину, мчавшемусяза рулем грузовика в сторону Крыма. В этот самый момент президент страны ПетрПорошенко с гордым видом открывал фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденькипод Киевом. Украинский лидер пафосно распинался о преимуществах новой амбулаториии ее техническом оснащении, а также отметил, что она создана по проектуфранцузского архитектора. Правда, говорят, что деньги на строительство медицинскогообъекта выделила известная американская компания, производящая газировку.То, что произошло сегодня в Крыму – это не победа России, аее триумф, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Победа Россиибыла тогда, когда мост проектировался, когда проект утверждался и когда началосьстроительство", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.Россия в очередной раз показала всему миру свой характер,реализовав проект, в который никто не верил.Политолог напомнил события четырехлетней давности, когдатолько начались разговоры о возможном строительстве Крымского моста."Европейская пресса писала тогда, что русские совершенно спятили и этоневозможно сделать в принципе. Но мы показали, что это возможно", -отметил публицист.Ввод моста в эксплуатацию станет, по мнению Гаспаряна,отрезвляющим уроком для всей Европы, которая, видимо, забыла о том, что Россияпериодически показывает всему миру свои возможности. В качестве примера экспертпривел Брусиловский прорыв в Первую мировую войну, разгром гитлеровских войск воВторую мировую, полет Юрия Гагарина в космос.15 мая 2018 года Гаспарян назвал одним из черных дней в истории Украины, поставив его в один ряд с днем разгрома дивизии "Галичина" подБродами в 1944 году. "На протяжении трех лет все украинские средства массовойинформации рассказывали, что никакого моста нет, а все показываемое пороссийскому телевидению – декорации на "Мосфильме". Сегодня весь мирувидел – что есть декорации, а что есть правда", – сказал политолог.Надо признать, что Украина смогла по-взрослому ответить наоткрытие автомобильного движения по Крымскому мосту, не без сарказма продолжилГаспарян, имея в виду открытие Петром Порошенко фельдшерско-акушерского пункта вселе под Киевом. "Каждому – свое. Кому-то невиданный триумф, а кому-то медицинскуюамбулаторию", – резюмировал Гаспарян.Напомним, президент России Владимир Путин открыл Крымскиймост во вторник, 15 мая, после полудня. Глава российского государства пообщалсяс рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единогоцентра управления дорожным движением. Затем Путин сам сел за руль КамАЗа иодним из первых проехал по новому мосту за рулем многотонного грузовика.Полноценное автомобильное движение по Крымскому мостуоткроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлятьдвижением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Дорогачерез Керченский пролив станет самой умной в регионе.