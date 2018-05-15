Открытие Крымского моста произвело на Украине эффект
разорвавшейся бомбы. Три года чиновники, политики и националисты пудрили мозги своим
согражданам, утверждая, что никакого моста в природе не существует. И вот
сегодня по нему проехала первая автомобильная колонна; во главе ее шел КамАЗ,
за рулем которого сидел российский президент Владимир Путин.
Открытие Крымского моста произвело на Украине эффект
разорвавшейся бомбы. Три года чиновники, политики и националисты пудрили мозги своим
согражданам, утверждая, что никакого моста в природе не существует. И вот
сегодня по нему проехала первая автомобильная колонна; во главе ее шел КамАЗ,
за рулем которого сидел российский президент Владимир Путин.
Это стало возможным всего за какие-то три года: российским
инженерам и строителям удалось возвести самый длинный мост в Европе – 19
километров гладкой, как стекло автомобильной дороги. Всего 16 минут в пути и
вот он Крым – солнечные пляжи, гостеприимные жители, экскурсии и развлечения на
любой вкус; здесь есть все для комфортного отдыха на отечественном курорте.
Открытие моста в самом начале летнего сезона стало подарком для десятков тысяч
россиян, собравшихся провести свой отпуск в республике.
Через год с небольшим по мосту откроется железнодорожное движение
и тогда добраться до Крыма можно будет еще и на поезде. Паромная переправа
через Керченский пролив, регулярно закрывавшаяся в непогоду, уходит в прошлое.
Больше не нужно стоять в многокилометровых очередях, ожидая парома и думаю – а через
сколько часов он придет.
Удивительно, но Украина за 20 с лишним лет независимости не смогла
возвести себе такой мост и даже не заикалась о совместном с Россией проекте
строительства. Все деньги, наверное, ушли на борьбу с ветряными мельницами
российской пропаганды, в которой Киев обвиняет Москву каждый день и даже за
несколько часов до открытия Крымского моста спецслужбы задержали журналиста агентства
РИА Новости и пришли с обысками к нему домой и в офис этого СМИ.
Но омрачить грандиозное событие, как ни старались в Киеве,
не получилось. Президент Путин ловко взобрался в кабину КамАЗа, сказал гагаринское
"Поехали!" и включил первую передачу. Теперь Крымский мост можно
считать официально открытым.
Занятно, но Украина подготовила свой ответ Путину, мчавшемуся
за рулем грузовика в сторону Крыма. В этот самый момент президент страны Петр
Порошенко с гордым видом открывал фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки
под Киевом. Украинский лидер пафосно распинался о преимуществах новой амбулатории
и ее техническом оснащении, а также отметил, что она создана по проекту
французского архитектора. Правда, говорят, что деньги на строительство медицинского
объекта выделила известная американская компания, производящая газировку.
То, что произошло сегодня в Крыму – это не победа России, а
ее триумф, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Победа России
была тогда, когда мост проектировался, когда проект утверждался и когда началось
строительство", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.
Россия в очередной раз показала всему миру свой характер,
реализовав проект, в который никто не верил.
Политолог напомнил события четырехлетней давности, когда
только начались разговоры о возможном строительстве Крымского моста.
"Европейская пресса писала тогда, что русские совершенно спятили и это
невозможно сделать в принципе. Но мы показали, что это возможно", -
отметил публицист.
Ввод моста в эксплуатацию станет, по мнению Гаспаряна,
отрезвляющим уроком для всей Европы, которая, видимо, забыла о том, что Россия
периодически показывает всему миру свои возможности. В качестве примера эксперт
привел Брусиловский прорыв в Первую мировую войну, разгром гитлеровских войск во
Вторую мировую, полет Юрия Гагарина в космос.
15 мая 2018 года Гаспарян назвал одним из черных дней в истории Украины, поставив его в один ряд с днем разгрома дивизии "Галичина" под
Бродами в 1944 году. "На протяжении трех лет все украинские средства массовой
информации рассказывали, что никакого моста нет, а все показываемое по
российскому телевидению – декорации на "Мосфильме". Сегодня весь мир
увидел – что есть декорации, а что есть правда", – сказал политолог.
Надо признать, что Украина смогла по-взрослому ответить на
открытие автомобильного движения по Крымскому мосту, не без сарказма продолжил
Гаспарян, имея в виду открытие Петром Порошенко фельдшерско-акушерского пункта в
селе под Киевом. "Каждому – свое. Кому-то невиданный триумф, а кому-то медицинскую
амбулаторию", – резюмировал Гаспарян.
Напомним, президент России Владимир Путин открыл Крымский
мост во вторник, 15 мая, после полудня. Глава российского государства пообщался
с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого
центра управления дорожным движением. Затем Путин сам сел за руль КамАЗа и
одним из первых проехал по новому мосту за рулем многотонного грузовика.
Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту
откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять
движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Дорога
через Керченский пролив станет самой умной в регионе.