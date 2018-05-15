Незалежная может попасть в черный список офшоров стран Евросоюза. Чтобы этого не произошло, стране необходимо до конца 2018 года ратифицировать конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI).

Незалежная может попасть в черныйсписок офшоров стран Евросоюза. Чтобы этого непроизошло, стране необходимо до конца 2018 года ратифицировать конвенцию опротиводействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-подналогообложения (MLI).Министерстве финансов Украины сообщили, что в настоящее время от президента страныПетра Порошенко ждут предоставления полномочий главе ведомства на подписаниеMLI. Затем соглашение должен утвердить парламент.Министрыфинансов стран Евросоюза в конце прошлого года составили черныйсписок из 17 стран, отказывающихся сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности.Если Украина не примет соответствующие меры, то может войти в него. Это,безусловно, охладит отношения Незалежной с Европой.В список вошлиОбъединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Бахрейн, Монголия, Тунис и Панама.Также есть и серый список стран из 47 государств, налоговые правила натерритории которых не соответствуют стандартам союза. Ранее еврокомиссарпо экономическим и социальным вопросам ПьерМосковиси заявил, что публикация списка является первым шагом в решениивопроса с уклонением от налогов.MLI подписана 80 странами.В Минфине Украины отметили, что Киеву подписание документа позволитодновременно внести изменения в действующие конвенции об избежании двойногоналогообложения.