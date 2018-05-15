Незалежная может попасть в черный
список офшоров стран Евросоюза. Чтобы этого не
произошло, стране необходимо до конца 2018 года ратифицировать конвенцию о
противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI).
Незалежная может попасть в черный
список офшоров стран Евросоюза. Чтобы этого не
произошло, стране необходимо до конца 2018 года ратифицировать конвенцию о
противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI).
В
Министерстве финансов Украины сообщили, что в настоящее время от президента страны
Петра Порошенко ждут предоставления полномочий главе ведомства на подписание
MLI. Затем соглашение должен утвердить парламент.
Министры
финансов стран Евросоюза в конце прошлого года составили черный
список из 17 стран, отказывающихся сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности.
Если Украина не примет соответствующие меры, то может войти в него. Это,
безусловно, охладит отношения Незалежной с Европой.
В список вошли
Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Бахрейн, Монголия, Тунис и Панама.
Также есть и серый список стран из 47 государств, налоговые правила на
территории которых не соответствуют стандартам союза. Ранее еврокомиссар
по экономическим и социальным вопросам Пьер
Московиси заявил, что публикация списка является первым шагом в решении
вопроса с уклонением от налогов.
MLI подписана 80 странами.
В Минфине Украины отметили, что Киеву подписание документа позволит
одновременно внести изменения в действующие конвенции об избежании двойного
налогообложения.