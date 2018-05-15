Установлено, что задержанные за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 17 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные межмуниципальных отделов полиции Новой Москвы в ходе проверки территорий задержали подозреваемых в фиктивной постановке на учет 17 иностранных граждан.В ходе проверки установлено, что задержанные за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 17 иностранных граждан, приезжих из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам подразделениями дознания межмуниципальных отделов УВД по ТиНАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79