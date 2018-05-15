69-летняя женщина скончалась до приезда врачей

69-летняя женщина скончалась до приезда врачейВо Владимире под колесами троллейбуса погибла 69-летняя женщина.Авария произошла днем в понедельник, 14 мая, около 13 часов. На остановке улица Гагарина пенсионерка побежала за троллейбусом №8, но не успела зайти в салон. Водитель транспорта не заметил пожилую женщину и зкрыл двери. В результате потерпевшая споткнулась и упала. Троллейбус проехался прямо по ней.Пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. По данному факту полиция проводит проверку.Похожая авария произошла во Владимире в декабре 2016 года. Тогда 83-летняя женщина попала под колеса троллейбуса №8, вывалившись из открытой входной двери.