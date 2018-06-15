Предприниматель пригласил 18-летнюю девушку в столичную гостиницу. Однако проведенным с ней временем он остался недоволен.

Предприниматель пригласил 18-летнюю девушку в столичную гостиницу. Однако проведенным с ней временем он остался недоволен.Свои услуги эскортница Татьяна оценила в миллион рублей. Предприниматель заплатил оговоренную сумму, но позже потребовал деньги обратно.Оказалось, что мужчина остался недоволен проведенным с "ночной бабочкой" временем. Оскорбленная девушка решила ему отомстить возможным тюремным заключением, передает Эскортница обратилась в полицию с заявлением на бизнесмена об изнасиловании. Примечательно, что девушка, оказывая подобные услуги, только заканчивает школу.В апреле этого года на своей девственности заработала огромную сумму молодая студентка из Парижа. Она продала свою "честь" банкиру из Нью-Йорка за 1,2 миллиона евро на онлайн-аукционе. Деньги прагматичная француженка планирует потратить на путешествие и создание собственного бизнеса.А вот итальянская модель Николь, выставившая на продажу собственную девственность, изменила решение. Девушка отказалась торговать телом, отметив, что раскаивается в своих намерениях. Дело в том, что, узнав о планах Николь, родители устроили ей грандиозный скандал. После семейных разборок девушка удалила лот.