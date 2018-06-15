Мужчина, недовольный методами лечения супруги, попавшей в больницу с подозрением на панкреатит, отправил в нокдаун доктора в приемном покое лечебного учреждения. Инцидент, произошедший 10 июня, попал в объектив камеры, установленной в больничном коридоре.

В сети размещены кадры инцидента с участием врача и родственника пациентки, произошедшего поздним вечером 10 июня в Городская клиническая больница № 25 в Новосибирске.Бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение женщину с подозрением на острый панкреатит. Больную принял дежурный врач, назначивший ряд дополнительных обследований для уточнения диагноза, сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя больницы.По неизвестной причине пациентка отказалась сдавать анализ мочи и принялась ругаться на доктора. Вскоре к конфликту присоединился супруг больной, решивший поговорить с медработником на повышенных тонах."Беседа" закончилась тем, что мужчина ударил врача в присутствии своей жены, державшей на руках их ребенка. После этого семья удалилась из приемного покоя.Пострадавшего осмотрели коллеги — терапевт, травматолог и невролог, диагностировавшие у него, по предварительной информации, сотрясение головного мозга.