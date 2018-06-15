Мужчина, недовольный методами лечения супруги, попавшей в больницу с подозрением на панкреатит, отправил в нокдаун доктора в приемном покое лечебного учреждения. Инцидент, произошедший 10 июня, попал в объектив камеры, установленной в больничном коридоре.
В сети размещены кадры инцидента с участием врача и родственника пациентки, произошедшего поздним вечером 10 июня в Городская клиническая больница № 25 в Новосибирске.
Бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение женщину с подозрением на острый панкреатит. Больную принял дежурный врач, назначивший ряд дополнительных обследований для уточнения диагноза, сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя больницы.
По неизвестной причине пациентка отказалась сдавать анализ мочи и принялась ругаться на доктора. Вскоре к конфликту присоединился супруг больной, решивший поговорить с медработником на повышенных тонах.
"Беседа" закончилась тем, что мужчина ударил врача в присутствии своей жены, державшей на руках их ребенка. После этого семья удалилась из приемного покоя.
Пострадавшего осмотрели коллеги — терапевт, травматолог и невролог, диагностировавшие у него, по предварительной информации, сотрясение головного мозга.