Во времена перестройки в СССР происходит резкий всплеск преступной активности. Появляются новые банды, которые конкурируют между собой за сферы влияния. Одной из них была Ореховская преступная группировка, главой которой стал выходец из Новгородской области Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр.

Во времена перестройки в СССР происходит резкийвсплеск преступной активности. Появляются новые банды, которые конкурируютмежду собой за сферы влияния. Одной из них была Ореховская преступнаягруппировка, главой которой стал выходец из Новгородской областиСергей Тимофеев по кличке Сильвестр.Родился будущий "криминальный король Москвы" в1955 году в Мошенском районе Новгородчины. Как вспоминали односельчане, СережаТимофеев рос спокойным парнем, вредных привычек за ним нечислилось. Наоборот, молодой человек вел здоровый образ жизни и активнозанимался спортом.В 1973 году он был призван в армию. Благодаря своим внешнимданным высокий и статный Тимофеев попал в Кремлевский полк. После дембелявозвращаться в родное село не пожелал, решив остаться в Москве. В столицеТимофеев поселился в рабочем общежитии, работал в управлении механизацииГлавмосстроя.Занятий спортом 20-летний Тимофеев не бросил. Наоборот, знакомые часто видели его в качалке, где тот усердно занимался натренажерах. За мускулатуру друзья дали ему прозвище Сильвестр, в честь актераСильвестра Сталлоне, снимавшегося в культовых боевиках.В начале 1980-х годов будущий криминальный авторитетсвязался со шпаной из района Орехово – южной окраины Москвы. Работать вуправлении механизации Тимофееву более было неинтересно, да и денег там многоне поднимешь. Новые друзья решили зарабатывать на жизнь преступностью. Ониграбили дальнобойщиков на трассе и продавали доставшийся товар на черном рынке.Тогда же "ореховские" во главе с Сильвестромначали крышевать девушек легкого поведения у ресторана "Арбат" наКалининском проспекте (ныне улица Новый Арбат. – Прим.Ред.). Постепенно Тимофеев иего банда подчиняют южные и юго-западные окраины столицы. Ему платят дань мелкиеворы и частные извозчики, а в разгар перестроили "ореховские" началикрышевать только появившийся легальный советский частный бизнес.Правоохранительные органы заинтересовались прыткиммафиози, и в 1989 году он загремел за решетку сразу по четырем статьям -вымогательство, незаконное хранение оружия, грабеж и нелегальное коммерческоепосредничество. Тем не менее, осудили Сильвестра лишь на два года.После отсидки Тимофеев взялся за старое. Он смог объединитьпреступные группировки юга и юго-запада столицы в единую Ореховскую ОПГ.Аппетиты Сильвестра возросли: от мелких коммерсантов он вскоре перешел на банки, возникавшие в новым экономических условиях каккак грибы после дождя. Ему подчинялись кафе, рестораны и ночные клубы.Злейшими врагами "ореховских" были кавказскиегруппировки. Одним из значительных эпизодов разгоревшейся криминальнойвойны было убийство вора в законе Виктора Глобуса Длугача, которого, понекоторым данным, "короновали" кавказцы, желавшие с помощьюавторитета укрепить свое влияние в российской столице. Глобус был убит в ночь с9 на 10 апреля 1993 года на выходе из клуба "ЛИС’С" киллером АлександромСолоником, известным в криминальных кругах под прозвищем Саша Македонский.Ореховской группировке приписывают и убийство в апреле1994 года Отари Квантришвили – одного из самых влиятельных воров в законе тоговремени. Пулю в него пустил близкий к "ореховским" АлексейШерстобитов по прозвищу Леша-солдат.Постепенно конкурентов на криминальном Олимпе Москвы уСильвестра не осталось. Летом 1994 года Тимофеев летал в США, где, по некоторымданным, встречался с влиятельным авторитетом Вячеславом Япончиком Иваньковым.Тот якобы дал Тимофееву "благословение" на управление Москвой.Вершины влияния Сильвестр достиг к осени 1994 года.Преступный мир столицы, да и всей страны, назвал его некоронованным королемМосквы. Он взял под контроль ряд крупных банков и других коммерческих структур.От крупных бизнесменов он требовал мзду в размере 30% от прибыли, от мелких -до 70%. В его гараже стояли два "Мерседеса", которые были оборудованы телефонами сотовой связи.Криминальное раздолье закончилось для лидера "ореховских" 13 сентября 1994 года. Тимофеев находился всвоем "Мерседесе" у дома номер 46 по 3-й Тверской-Ямской улице. В19:05 раздался страшный взрыв, машина Сильвестра взлетела на воздух. Позжеправоохранители установили, что в автомобиле авторитета было заложенорадиоуправляемое взрывное устройство. Тимофеева же опознал дантист, которыйнезадолго до убийства устанавливал ему зубные коронки.Однако в криминальных кругах сразу появились сомнения вгибели авторитета. Поговаривали, что благодаря финансовыммахинациям Сильвестр обогатился на 18 миллиардов рублей, а затем вывелзаработанные деньги в западные банки. После этого он якобы инициировалсобственную смерть, а сам вылетел в США, где изменил внешность и начал жить спокойной жизнью, покончив с криминалом. В пользу этой версии говорит тот факт, что за пару месяцев доинцидента на Тверской-Ямской авторитет переправил в Соединенные Штаты своюсемью.Тем не менее, спустя много лет правоохранительные органыустановили личность убийцы главы Ореховской группировки. Им оказался Сергей ОсяБуторин – ближайший соратник Тимофеева, который хотел занять его место.