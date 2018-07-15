На поле стадиона Лужники в Москве завершилась церемония закрытия чемпионата мира по футболу. В 18:00 там начался финальный матч турнира - в нем встречаются сборные Франции и Хорватии.

На поле стадиона "Лужники" в Москве завершилась церемония закрытия чемпионата мира по футболу. В 18:00 там начался финальный матч турнира — в нем встречаются сборные Франции и Хорватии.Официальную песню ЧМ-2018 Live It Up на церемонии закрытия спели американский актер и музыкант Уилл Смит, его соотечественник — певец Ники Джем — и албанская певица Эра Истрефи. Продюсером трека был американский композитор и диджей Томас Уэсли Пентц, более известный как Diplo.В общей сложности в церемонии приняли участие около 800 человек, в том числе бразильский футболист Рональдиньо, российская оперная певица Аида Гарифуллина и музыкант DJ Smash.Перед финальным матчем российская модель Наталья Водянова и бывший футболист сборной Германии Филипп Лам вынесли на поле оригинальный кубок чемпионата мира.Церемонию закрытия турнира и финальный матч транслируют телеканал "Россия" и сайт 33Live.RuRu.