Новому микрорайону общественный транспорт. С 15 августа у автобуса, следующего по 27 маршруту, изменилась конечная остановка. Теперь, вместо улицы Мостостроевская, автобус будет останавливаться возле совхоза Вышка. Помимо этого планировалось, что 27 маршрут будет пролегать по рокадной дороге, через улицу Тракторная. Однако эти нововведения так и остались только на бумаге. Обо всех произошедших и грядущих изменениях в схеме движения общественного транспорта расскажет Алексей Дудин.

Новому микрорайону общественный транспорт. С 15 августа у автобуса, следующего по 27 маршруту, изменилась конечная остановка. Теперь, вместо улицы Мостостроевская, автобус будет останавливаться возле совхоза "Вышка". Помимо этого планировалось, что 27 маршрут будет пролегать по рокадной дороге, через улицу Тракторная. Однако эти нововведения так и остались только на бумаге. Обо всех произошедших и грядущих изменениях в схеме движения общественного транспорта расскажет Алексей Дудин.Теперь во Владимире на две остановки общественного транспорта больше. Павильоны под названием Жилой комплекс "Панорама" и Совхоз "Вышка" расположены неподалёку друг от друга. С 15 августа здесь останавливаются городские автобусы.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "С 15 августа глава администрации г. Владимира Андрей Шохин выполнил свои обязательства перед жителями, и мы обеспечили доступность общественного транспорта вот этому новому микрорайону в районе совхоза Вышка".Новый микрорайон растет и развивается. Вокруг строятся многоэтажки, и скоро во всех будут жить люди, которым нужно ездить каждый день на работу и не только. Но пока, как говорят водители автобусов, пассажиров немного. Многие ведь еще даже не знают, что сегодня сюда пришел общественный транспорт.Евгений Голубев, водитель: "Я думаю, "прикатается" этот маршрут, народ появится. Дорога более-менее нормальная", - "Место для разворотов?" - "Здесь, пойдёт".Расписание и интервал движения обозначен на остановках и в самих автобусах. Информация есть даже возле подъездов, говорят жители новостроек.Екатерина, пассажир: "Мы просто вышли из подъезда, посмотрели время, посмотрели расписание, и нам пришлось бежать потому, что вы уже тут как тут", - "На остановках расписание висит?" - "Не знаю насчёт остановок, на доме висит".Екатерина, пассажир: "Конечно удобно, замечательно, очень рады", - "Почему?" - "Как почему? Автобус у подъезда", - "А раньше?" - "Раньше далеко ходили".От микрорайона "Совхоз Вышка" автобус идёт на Фатьянова и рынок Слобода. Далее по привычному маршруту через центр, улицы Батурина, Мира, в Доброе и доезжает до Растопчина.Андрей Алфёров, пресс-секретарь компании ООО "АДМ": "В плане автобусов на первоначальном этапе изменений не претерпит, будут пущены те же самые 10 автобусов, класс большой вместимости. После того как мы изучим пассажиропоток на этом маршруте, будут уже приняты решения о необходимости увеличения данных автобусов. Думаю, до 15 автобусов рассмотрим вариант".По сути, у 27 маршрута поменялась только конечная. Для пассажиров, которые ранее садились на автобус, идущий по этому маршруту, на улице Мостостроевская, ничего не изменилось. Туда по-прежнему едут и 11-с и 12-с и 14 автобусы.Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: "Изначально планировалось, что автобус 27 маршрута претерпит более глобальные изменения и пойдёт не по улице Мира, а по Рокадной дороге. Вот только свои обязательства по установке остановочных павильонов здесь бизнес, который и был заинтересован в увеличении количества посетителей торгового центра и гипермаркета, так и не выполнил. Если остановки на рокадке появятся, то общественный транспорт сюда поедет, говорят в мэрии. Вот только какого маршрута - теперь неизвестно".27 маршрут точно больше меняться не будет, сообщили в администрации города. Тем не менее и бизнес, и власть, и население понимают: общественный транспорт на "Рокадке" нужен.Рубен: "Потому что я здесь работаю, мне не удобно до той остановки ходить - далеко".Елена: "Потому что вот мы бы сейчас сели, а теперь надо идти с ним, а он не хочет. А идти далеко. Мы были бы рады, сразу бы вышли, сели на автобус и поехали, куда нам надо".В мэрии сообщили, что бизнес работает над вопросом установки остановочных павильонов. Поэтому автобусы на Рокадке - это не отдалённые перспективы, а реальность ближайшего времени. К слову, это не все изменения, связанные с работой городского общественного транспорта. Как стало известно сегодня, компания БигАвтоТранс с октября отказывается обслуживать четыре городских автобусных маршрута. Речь идёт о 31, 25, 14 и маршруте номер 11С. Причина - внутренние финансовые проблемы. В оранжевом доме заверили - причин для паники нет. Освободившиеся маршруты будут обслуживать другие перевозчики, у которых хватит "мощностей".