Москва и Вашингтон разорвали дипломатические отношения. США заявили
о прекращении существования России и высадили свои войска во Владивостоке.
Москва и Вашингтон разорвали дипломатические отношения. США заявили
о прекращении существования России и высадили свои войска во Владивостоке.
Американцы с оружием в руках вторгались на русскую землю ровно
сто лет назад – 15 августа 1918 года. Идея военного вторжения в Россию возникла
в правящих кругах США еще до победы Октябрьской революции.
За несколько дней до
переворота американский посол в России
Дэвид Роуленд Фрэнсис в телеграмме в Вашингтон предлагал отправить в Россию
через Владивосток или Швецию несколько дивизий американских войск.
Вторжение ознаменовало собой начало полномасштабной
интервенции стран Антанты в Россию, сопровождавшейся небывалым насилием, зверствами
и грабежами. Чтобы понять, почему это стало возможным, необходимо совершить
небольшой экскурс в историю.
Сразу после Октябрьской революции молодая Советская Россия
заключила с Германией перемирие на Восточном фронте и фактически вышла из Первой
мировой войны. Странам Антанты, куда входила и Россия, это не понравилось.
Под
предлогом недопустимости захвата власти в бывшей империи прогерманской партией,
западные державы начали подготовку к вторжению в Россию, уже объятую Гражданской
войной.
В декабре 1917-го США, Великобритания, Франция и их союзники
приняли решение о разграничении зон интересов на территории бывшей Российской
империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами.
Бывшие западные партнеры хотели попросту поделить крупнейшее государство на
планете между собой, а помочь им в этом должны были представители Белого
движения.
В том числе и для поддержки белогвардейцев, США, а позже и
их союзники начали вторжение. Во французскую сферу влияния входили Украина,
Бессарабия и Крым. Англия оставляла за собой право на казачьи и кавказские
области, Армению, Грузию и Курдистан.
США, в первые годы советской власти сохранявшие нейтралитет,
согласились в итоге помочь Великобритании и Франции в "освоении", а
точнее, разграблении российского Приморья. Вашингтон мечтал убить двух зайцев -
получить доступ к ресурсам Дальнего Востока и помешать закрепиться там Японии,
тоже имевшей виды на Россию. А богатств на востоке страны было хоть отбавляй – лес,
уголь, золото, пушнина…
Американские фирмы очень быстро получили разрешение от
правительства Колчака (оно фактически правило страной с ноября 1918 по февраль
1920 года) совершать торговые операции в обмен на кредиты ведущих банков.
Известно, что только одна компания отправила из Владивостока в США 16 тысяч
пудов шерсти и 20 тысяч овечьих шкур. А сколько вывезли золота и леса – до сих
пор точно неизвестно.
Местное население, которое частично поддерживало красных
партизан, подверглось жестоким расправам: людей пытали и расстреливали,
закапывали живьем и топили в помойных ямах. Но, тем не менее, местное население
сопротивлялось и вставало с оружием в руках против американцев и
белогвардейцев. Ну а после полного поражения колчаковских войск иностранная
интервенция в России потеряла смысл.
Кровавую кампанию в России никто из западных политиков не
осудил. Двуличное отношение к оккупации территории суверенного государства охарактеризовал
Уинстон Черчилль в своем четырехтомном труде "Мировой кризис":
Находились ли союзники в войне с Советской Россией?
Разумеется, нет, но советских людей они убивали, как только те попадались им на
глаза; на русской земле они оставались в качестве завоевателей; они снабжали
оружием врагов советского правительства; они блокировали его порты; они топили
его военные суда.
Последний американский солдат покинул Сибирь 1 апреля 1920
года. За время 19-месячного пребывания в России американцы потеряли на Дальнем
Востоке около 200 военнослужащих. А русские люди в очередной раз подтвердили
истину времен Александра Невского и Дмитрия Донского: кто к нам с мечом придет,
тот от меча и погибнет.