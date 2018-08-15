Москва и Вашингтон разорвали дипломатические отношения. США заявили о прекращении существования России и высадили свои войска во Владивостоке.

Москва и Вашингтон разорвали дипломатические отношения. США заявилио прекращении существования России и высадили свои войска во Владивостоке.Американцы с оружием в руках вторгались на русскую землю ровносто лет назад – 15 августа 1918 года. Идея военного вторжения в Россию возниклав правящих кругах США еще до победы Октябрьской революции.За несколько дней допереворота американский посол в РоссииДэвид Роуленд Фрэнсис в телеграмме в Вашингтон предлагал отправить в Россиючерез Владивосток или Швецию несколько дивизий американских войск.Вторжение ознаменовало собой начало полномасштабнойинтервенции стран Антанты в Россию, сопровождавшейся небывалым насилием, зверствамии грабежами. Чтобы понять, почему это стало возможным, необходимо совершитьнебольшой экскурс в историю.Сразу после Октябрьской революции молодая Советская Россиязаключила с Германией перемирие на Восточном фронте и фактически вышла из Первоймировой войны. Странам Антанты, куда входила и Россия, это не понравилось.Подпредлогом недопустимости захвата власти в бывшей империи прогерманской партией,западные державы начали подготовку к вторжению в Россию, уже объятую Гражданскойвойной.В декабре 1917-го США, Великобритания, Франция и их союзникиприняли решение о разграничении зон интересов на территории бывшей Российскойимперии и установлении контактов с национально-демократическими правительствами.Бывшие западные партнеры хотели попросту поделить крупнейшее государство напланете между собой, а помочь им в этом должны были представители Белогодвижения.В том числе и для поддержки белогвардейцев, США, а позже иих союзники начали вторжение. Во французскую сферу влияния входили Украина,Бессарабия и Крым. Англия оставляла за собой право на казачьи и кавказскиеобласти, Армению, Грузию и Курдистан.США, в первые годы советской власти сохранявшие нейтралитет,согласились в итоге помочь Великобритании и Франции в "освоении", аточнее, разграблении российского Приморья. Вашингтон мечтал убить двух зайцев -получить доступ к ресурсам Дальнего Востока и помешать закрепиться там Японии,тоже имевшей виды на Россию. А богатств на востоке страны было хоть отбавляй – лес,уголь, золото, пушнина…Американские фирмы очень быстро получили разрешение отправительства Колчака (оно фактически правило страной с ноября 1918 по февраль1920 года) совершать торговые операции в обмен на кредиты ведущих банков.Известно, что только одна компания отправила из Владивостока в США 16 тысячпудов шерсти и 20 тысяч овечьих шкур. А сколько вывезли золота и леса – до сихпор точно неизвестно.Местное население, которое частично поддерживало красныхпартизан, подверглось жестоким расправам: людей пытали и расстреливали,закапывали живьем и топили в помойных ямах. Но, тем не менее, местное населениесопротивлялось и вставало с оружием в руках против американцев ибелогвардейцев. Ну а после полного поражения колчаковских войск иностраннаяинтервенция в России потеряла смысл.Кровавую кампанию в России никто из западных политиков неосудил. Двуличное отношение к оккупации территории суверенного государства охарактеризовалУинстон Черчилль в своем четырехтомном труде "Мировой кризис":Находились ли союзники в войне с Советской Россией?Разумеется, нет, но советских людей они убивали, как только те попадались им наглаза; на русской земле они оставались в качестве завоевателей; они снабжалиоружием врагов советского правительства; они блокировали его порты; они топилиего военные суда.Последний американский солдат покинул Сибирь 1 апреля 1920года. За время 19-месячного пребывания в России американцы потеряли на ДальнемВостоке около 200 военнослужащих. А русские люди в очередной раз подтвердилиистину времен Александра Невского и Дмитрия Донского: кто к нам с мечом придет,тот от меча и погибнет.