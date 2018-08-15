Певец опубликовал на своей страничке в Instagram коллективное фото с Ксенией Собчак и ее супругом Максимом Виторганом. На снимке отчетливо видны изменившиеся формы телеведущей.

Певец опубликовал на своей страничке в Instagram коллективное фото с Ксенией Собчак и еесупругом Максимом Виторганом. На снимке отчетливо видны изменившиеся формытелеведущей."Польза от спортасомнительна, зато вред очевиден))) Но мы непреклонны в своем желании быть молодыми и красивыми)Чего и Вам желаю", – подписал фото Дмитрий Маликов.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Особоевнимание обращает на себя фигура Ксении.Давно ходили слухи, что Собчак беременна вторымребенком, ведь она часто появлялась на публике в бесформенных платьях.Пользователи Сети и СМИ предположили, что звезда прячет за таким кроем животик.Однако, оказалось, что все это – не более, чемдомыслы. На снимке Ксения с обнаженным плоским животом выглядит очень стройнойи подтянутой. Ее спортивной фигуре, изменившейся после рождения сына Платона,можно только позавидовать.К слову, и ее супруг, артист Максим Виторган впрекрасной физической форме. Судя по всему, знаменитости уделяют спорту немалоевнимание.Похвалили за отличные вид и автора поста. Поклонникинаписали музыканту, что время ему неподвластно. "Дима, у тебя всегда получается выглядеть хорошо и быть вхорошей форме. Дима, ты красавиц мужчина полных рассвете сил", – отметила однаиз поклонниц.