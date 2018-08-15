Певец опубликовал на своей страничке в Instagram коллективное фото с Ксенией Собчак и ее
супругом Максимом Виторганом. На снимке отчетливо видны изменившиеся формы
телеведущей.
Певец опубликовал на своей страничке в Instagram коллективное фото с Ксенией Собчак и ее
супругом Максимом Виторганом. На снимке отчетливо видны изменившиеся формы
телеведущей.
"Польза от спорта
сомнительна, зато вред очевиден))) Но мы непреклонны в своем желании быть молодыми и красивыми)
Чего и Вам желаю", – подписал фото Дмитрий Маликов.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Особое
внимание обращает на себя фигура Ксении.
Давно ходили слухи, что Собчак беременна вторым
ребенком, ведь она часто появлялась на публике в бесформенных платьях.
Пользователи Сети и СМИ предположили, что звезда прячет за таким кроем животик.
Однако, оказалось, что все это – не более, чем
домыслы. На снимке Ксения с обнаженным плоским животом выглядит очень стройной
и подтянутой. Ее спортивной фигуре, изменившейся после рождения сына Платона,
можно только позавидовать.
К слову, и ее супруг, артист Максим Виторган в
прекрасной физической форме. Судя по всему, знаменитости уделяют спорту немалое
внимание.
Похвалили за отличные вид и автора поста. Поклонники
написали музыканту, что время ему неподвластно. "Дима, у тебя всегда получается выглядеть хорошо и быть в
хорошей форме. Дима, ты красавиц мужчина полных рассвете сил", – отметила одна
из поклонниц.