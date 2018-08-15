Дождь, град, гроза и порывистый ветер. Такой прогноз дает владимирский гидрометеоцентр на вечер и ночь.

Дождь, град, гроза и порывистый ветер. Такой прогноз дает владимирский гидрометеоцентр на вечер и ночь. А спасатели предупреждают, что при такой погоде не стоит лишний раз выходить на улицу. Так же стоит внимательнее выбирать место для парковки своего авто. Лучше оставить его подальше от деревьев и рекламных конструкций. Так же из-за порывов ветра могут возникнуть перебои с подачей электроэнергии.