Эдуард Успенский скончался поздно вечером 14 августа. Ему было 80 лет. Писатель боролся с тяжелым заболеванием и предчувствовал скорый конец. За год до смерти он опубликовал в соцсети стихотворение, в котором попрощался с миром.

Эдуард Успенский скончался поздно вечером 14 августа. Ему было 80 лет. Писатель боролся с тяжелым заболеванием и предчувствовал скорый конец. За год до смерти он опубликовал в соцсети стихотворение, в котором попрощался с миром.Успенский написал трогательные строчки в середине лета 2017 года. В коротком произведении писатель рассказал о болезни. К стихотворению автор приложил свое архивное фото.Вот какой я был горячий,А сейчас уже лежачий.Надоело мне лежать.Все, бежать, бежать, бежать. Э.У. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)Поклонники увидели в этих строчках предсмертную записку. Народ счел, что Успенский предчувствовал смерть и таким образом намекнул миру о своей скорой кончине.Эдуард Успенский умер 14 августа. Долгие годы писатель боролся с онкологическим заболеванием, передает. Смерть писателя стала шоком для россиян. Народ в Сети благодарит автора за созданных им персонажей.Отметим, что Успенский подарил миру Чебурашку и крокодила Гену, дядю Федора, кота Матроскина и Шарика, дядюшку Ау, братьев Колобков, Веру и Анфису, Ивашку из дворца пионеров. Несколько поколений россиян выросли на историях, придуманных писателем.