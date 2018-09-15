В украинский оборонный бюджет 2019 года заложено увеличение зарплат военнослужащим минимум на 30 процентов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

В украинский оборонный бюджет 2019 года заложено увеличение зарплат военнослужащим минимум на 30 процентов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.Расходы на безопасность и оборону будут увеличены в 2019 году на 28%, до 7,43 миллиарда долларов, подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак обращался к Гройсману за помощью: до конца 2018 года из украинских вооруженных сил собирались уволиться около 20 тысяч военнослужащих. Треть из них, подчеркивает РИА Новости, из-за низких зарплат.Минобороны Украины собиралось с 1 октября поднять минимальную зарплату рядовым с 7,5 тысячи гривен (280 долларов) до 9 тысяч (336 долларов). Средняя зарплата офицера должна была увеличиться с 11 тысяч гривен (411 долларов) до 15,3 тысячи (более 570 долларов). Но для осуществления этих планов украинскому военному ведомству надо дополнительно получить от государства 168 миллионов долларов или 4,5 миллиарда гривен.Впрочем, не исключено, что это всего лишь предвыборная кампания Петра Порошенко. Он призвал будущих кандидатов на пост главы государства состязаться не пустыми обещаниями, а реальными программами. Понятно, что реальная программа может быть только у одного кандидата, который использует свое положение.Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. Сам Петр Порошенко пока не объявил о своем желании идти на второй срок. Лидером кандидатского рейтинга последнее время является Юлия Тимошенко.А Порошенко пока извинился перед избирателями за невыполненное обещание завершить конфликт в Донбассе за считаные дни. А заодно призвал других не давать невыполнимых обещаний."Я призываю состязаться реальными программами, а не фантастическими обещаниями, что с неба будет падать манна, что горы будут золотыми, реки — молочными, а берега — кисельными, — обратился в Киеве с трибуны ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия") Петр Порошенко. — Я призываю вас не разрушать страну, не разрушать ее популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов, которые стоят перед Украиной".