Всемирное антидопинговое агентство настроено в ближайшее время восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Это стало известно из письма главы организации WADA Крэйга Риди и генерального директора Ольвье Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову.

Всемирное антидопинговое агентство настроено в ближайшее время восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Это стало известно из письма главы организации WADA Крэйга Риди и генерального директора Ольвье Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову.В документе российской стороне предлагается компромисс. Как сообщает РИА Новости, руководители Всемирного антидопингового агентства надеются получить доступ к тем допинг-пробам российских спортсменов, которые ранее оценивались как подозрительные.Также руководители WADA настаивают, чтобы агентству предоставили подлинные копии большинства данных из российской антидопинговой лаборатории. По словам Риди, если эти рекомендации будут выполнены, РУСАДА восстановят в правах.Напомним, что вопрос о дальнейшей судьбе Российского антидопингового агентства рассмотрят 20 сентября на заседании исполкома WADA. Ранее сообщалось, что комитет по содействию Всемирного агентства рекомендовал своим боссам восстановить РУСАДА в ее первоначальном статусе.