Адвокат футболиста Краснодара Игорь Бушманов обжаловал его арест. Также он намерен ходатайствовать о прекращении уголовного преследования своего подзащитного, оскандалившегося вместе с коллегой Александром Кокориным после драки в Москве.

Адвокат футболиста "Краснодара" Игорь Бушманов обжаловалего арест. Также он намерен ходатайствовать о прекращении уголовногопреследования своего подзащитного, оскандалившегося вместе с коллегой Александром Кокориным после драки в Москве.Защитник подал 15 октябряапелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда столицы обизбрании Павлу Мамаеву меры пресечения в виде содержания под стражей. По словамюриста, они рассчитывают, что в ближайшее время будет назначено судебноезаседание, где вышестоящий суд рассмотрит все их доводы.Игорь Бушманов также заявил,что будет настаивать на прекращении уголовного преследования спортсмена.Адвокат добавил, что Мамаев не виновен. "Видеозаписисвидетельствуют о том, что в момент совершения инкриминируемых ему преступленийон находился в другом месте и к ним непричастен", – цитирует футболиста юрист.Он отметил, что сейчас из-за пристального внимания СМИ, которые,по его словам, влияют на работу следователей, сложно говорить о перспективах.При этом защита рассчитывает, что их позиция найдет понимание у правоохранителейорганов и вышестоящего суда.Напомним, 11 октября полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев ифорвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря текущего годапо обвинению в кофейне избиении главы Минпромторга Дениса Пака, а такжеводителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин". Происшествие случилосьутром 8 октября.