В очередной скандал с футболистами угодил Дмитрий Тарасов. Как оказалось, игрок Локомотива задолжал более 15 миллионов рублей по алиментам, и теперь ему грозят тюрьма и лишение родительских прав.

В очередной скандал с футболистами угодил Дмитрий Тарасов. Как оказалось, игрок "Локомотива" задолжал более 15 миллионов рублей по алиментам, и теперь ему грозят тюрьма и лишение родительских прав.Адвокат первой жены Дмитрия Тарасова Оксаны Сергей Жорин сообщил, что Дмитрий Тарасов на протяжении шести лет уклоняется от выплаты алиментов. В настоящее время футболист задолжал более 15 миллионов рублей."23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей", – сообщил журналистам Сергей Жорин.Как поведал адвокат, исполнительный лист был отправлен в футбольный клуб "Локомотив", за который играет спортсмен, однако там отказались гасить задолженность, сославшись на финансовые трудности. В свою очередь, Дмитрий Тарасов, получив претензию, обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и перерасчете долга.Адвокат бывшей жены футболиста намерен принудительно взыскать задолженность, поэтому прибег к помощи судебных приставов. А еще Жорин не исключил, что Тарасову могут запретить покидать Россию. Также в отношении его могут возбудить уголовное дело и даже лишить родительских прав, передает .Напомним, первая жена Дмитрия Тарасова, мать его старшей дочери Ангелины подала на развод летом 2011 года. Тогда в СМИ появилась информация, что футболист проводит время со звездой скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольгой Бузовой. Оксана подала в суд иск о разводе, в котором она просила взыскать в ее пользу долю в совместно нажитом имуществе в размере более 20 миллионов рублей и на алименты.