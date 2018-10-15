В торжественной обстановке гости вручили Николаю Васильевичу цветы, ценные подарки и пожелали ему крепкого здоровья, гармонии в семье и долгих лет жизни...

Сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили ветерана Великой Отечественной войны Саяпина Николая Васильевича с юбилеем.Николай Саяпин прослужил в органах внутренних дел более 25 лет на различных должностях. По сей день он с большим энтузиазмом передает богатый профессиональный опыт молодым стражам порядка.От имени начальника столичного главка и начальника УВД по ЮАО помощник начальника УВД по работе с личным составом полковник внутренней службы Михаил Клюев поздравил Николая Васильевича со знаменательной датой. Он выразил слова благодарности имениннику и пожелал ему крепкого здоровья, гармонии в семье и долгих лет жизни.В торжественной обстановке гости вручили Николаю Васильевичу цветы и ценные подарки.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22